Maroc: Diplomatie - Amadou Ba au Royaume chérifien pour raffermir les relations avec le Maroc

Le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur Monsieur Amadou BA a effectué du 15 au 16 Septembre une visite officielle au Royaume du Maroc.

Selon le communiqué, le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a entamé sa visite de travail au Maroc par un hommage aux Défunts Souverains Chérifiens, leurs Altesses royales Mouhamed V et Hassan II.

Cette visite a été l'occasion pour le Ministre Amadou Ba de s'incliner devant la mémoire de ces éminents artisans de l'amitié sénégalo-marocaine. Amadou Ba, a été reçu, lors de sa visite de travail á Rabat, par Saad Eddine El Othmani, Chef du Gouvernement du Royaume du Maroc.

Le Chef du Gouvernement s'est félicité de la qualité exceptionnelle des relations séculaires et multiformes entre le Sénégal et le Maroc, en saluant le leadership de le Président Macky SALL, notamment en Afrique. Le chef de la diplomatie sénégalaise a également été reçu par Habib El Malki, Président de la Chambre des Représentants du Royaume Chérifien.

Durant cette entrevue, du reste, très chaleureuse, Amadou Ba et le Président de la Chambre ont évoqué la nécessité d'intensifier les relations entre les deux pays et convenu de travailler à la redynamisation des groupes d'amitié entre le Maroc et le Sénégal.

Amadou BA et Nasser Bourita, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale ont eu un entretien fructueux durant lequel ils ont passé en revue la coopération bilatérale déjà intense entre les deux pays et échangé des vues sur les voies et moyens de la redynamiser davantage.

Notamment sur le plan de l'investissement et des échanges économiques conformément à la volonté des deux dirigeants Macky Sall Président de la République du Sénégal et de sa Majesté le Roi Mohamed VI. Avant de quitter Rabat, Amadou Ba a rencontré le personnel de l'Ambassade avec lequel il a échangé des conditions de travail et de la situation de nos compatriotes au Maroc.