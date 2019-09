Togo: Dr Christian Spieker, encore un autre Yovodévi qui veut succéder à Faure Gnassingbé

Visiblement c'est la saison. Quelques jours après l'Economiste Ekué Gamessou Kpodar qui a déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2020, voilà un autre togolais de la diaspora, rentré au pays depuis quelques mois qui annonce également sa candidature pour le même scrutin. C'est à travers un long message que l'homme a drainé les Togolais vers là où il voudrait en venir : sa déclaration de candidature pour 2020. Voici le contenu de ce message qui expose plus le profil de ce Juriste de formation qui a passé un bon moment en Allemagne et ses ambitions.

Quel président faudrait-il enfin pour construire notre pays, le Togo que je pourrais comparer à un enfant très malade dans la sous région mais qui malheureusement n´est pas toujours entre les mains d´un bon médecin traitant alors que les diagnostics sont là et les maux dont souffre le pays sont connus depuis 1963 après la mort du très bon premier médecin traitant ? Doit-on laisser cet enfant agonisant mourir ? Le non absolu s´impose d´elle-même comme réponse à cette question et le droit de choisir un bon médecin en 2020 pour sauver le Togo de cette situation se trouve entre les mains du peuple togolais. Le peuple n´a plus droit à l´erreur.

Comme disait l´écrivain britannique George Orwell (1903-1950) « Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres, n´est pas une victime ! Il est un complice. » Donc il ne doit pas se plaindre après et pour cette raison il doit bien élire.

Pour cette déclaration de ma candidature pour 2020 avec beaucoup d´audace, de courage et d´humilité pour la patrie, je vais vous raconter une histoire très émouvante et même drôle :

Au tout début de la rentrée scolaire septembre 1977 en classe de 6è, et comme d´habitude certains enseignants demandent à leurs nouveaux élèves d´écrire sur un bout de papier, ce que chacun voudrait devenir plus tard dans la vie et ils ramassent pour lire l´ambition de chaque enfant, pour ne pas dire la prédestination. Très ambitieux depuis tout petit, il semblerait que j´ai écrit sur mon bout de papier que je serai président de la République. Au Collège Notre-Dame d´Afrique (NDA) à Atakpamé, la ville qui m´a vu grandir et dont je suis originaire, la religieuse, Sœur Justine VOVOR était la responsable de notre classe de 6è A, l´année-là. Je me souviens, c´était elle aussi qui avait accepté mon dossier et le hasard avait fait que je tombe sur elle car le jour-là que je me suis présenté dans ce collège pour chercher de place, elle était debout dans la cour du collège avec une autre religieuse, Sœur Madeleine, une Française à l´époque mais cette dernière voulait refuser mon certificat de scolarité que l´école primaire publique de Midoudou m´a remis et dans lequel il est écrit travail parfait. Motif de départ : admis en clase de 6è. Mais la Sœur VOVOR avait dit à la Sœur Madeleine qui était à côté d´elle, que je serais un bon élève et qu´elle allait m´accorder une place en 6è à NDA. La Sœur Justine VOVOR est toujours à NDA Atakpamé, mais à un rang plus élevé chez les Sœurs. Elle pourrait témoigner de ce que je raconte ici et aussi de quel très bon élève j´étais en 6è et 5è avant mon départ du collège.

En avril 2014, je suis revenu de l´Allemagne au Togo pour un séjour d´un mois car ma mère très vieille, sentait la mort venir et j´ai passé deux semaines chez elle à Atakpamé que j´imaginais la dernière fois. Ensuite j´ai passé deux semaines aussi à Lomé avant de repartir en Allemagne, le cœur lourd car je ne sais pas si je pourrais revoir ma mère. Au cours de mes deux semaines à Atakpamé, j´ai décidé d´aller dans ce collège pour voir si ces sœurs qui m´ont enseigné de 1977à 1979 sont encore là. Par hasard, j´ai retrouvé le jour-là la directrice du collège NDA à l´époque, Sœur Franck et aussi la Sœur VOVOR qui était notre responsable en 6èA. Alors cette dernière m´a demandé d´emblée où je suis maintenant ? Je lui ai dit que je vis en Allemagne. Qu´est -ce que je fais là, me demandait-elle encore ? Je lui ai dit que je suis Juriste de formation et que j´ai fait mes études de droit jusqu´au doctorat en France mais je vis en Allemagne car ma femme est allemande. C´est là qu´elle me posait encore la question si je me rappelle ce que j´avais écrit sur le bout de papier à la rentrée en 1977 quand elle nous avait demandé d´écrire ce que chacun voudrait devenir plus tard ? J´ai répondu non que je ne me rappelle plus. C´est là qu´elle m´a dit que j´ai écrit sur bout de papier que je serai plus tard président de la République.

Ce qui m´a beaucoup ému : c´est comment elle a pu garder cela encore en tête au bout de 37 ans après, alors que je n´étais pas son seul élève ? Tout homme conscient qui a le sens de la responsabilité et du devoir, réfléchira beaucoup et se posera des questions comme je me les pose.

Ce rappel m´a apparu comme si on m´avait renvoyé à une responsabilité qui m´attendait et que je fuyais. Depuis ce jour-là cela me hantait mais je faisais semblant de ne pas y penser car c´est une lourde responsabilité et même impossible que moi je le considérais. Je le prenais seulement pour un rêve d´enfant tout en sachant que je suis naturellement très ambitieux et déteste la médiocrité.

En 2016 je suis encore revenu au Togo pour visiter ma mère que je croyais ne plus revoir mais je n´arrive plus à m´en défaire de l´idée qu´un jour je ferai la politique. L ´idée me suit. En 2017, je suis rentré donc à Lomé avec l´intention cette fois-ci de créer un parti politique mais ma venue a coïncidé avec les manifestations ayant débuté le 19 août 2017 ( concours de circonstances). Vu la situation, j´ai laissé tomber le projet de parti et je suis reparti en septembre 2017 en Allemagne après deux mois.

Moins de Deux ans après, je suis encore au Togo car je sens en moi nuit et jour que j´ai un service à rendre à mon pays et je ne pourrais pas fuir cette responsabilité. Alors si c´est ça, que Dieu tout puissant m´ouvre la porte de la présidence en 2020 pour sortir le pays de cette situation unique en son genre dans la sous région. D´où mon intention de me présenter aux élections présidentielles de 2020 pour diriger le Togo. Hier les Allemands voulaient faire du Togo une colonie modèle. Aujourd´hui je voudrais en faire un pays modèle car tous les atouts et les conditions sont réunis pour y arriver.

Je me présente humblement à mes chers compatriotes mais avec beaucoup d´audace et d´ambition :

Dr. Christian Yaovi AKODA, 56 ans et père d´un enfant. Depuis 2004 je suis marié avec une allemande en Allemagne et je porte son nom SPIEKER (comme nom d´époux au regard du droit allemand de la famille mais cela peut paraître bizarre pour certains qui n´ont jamais voyagé ni connu l´Allemagne. En Allemagne l´homme et la femme sont égaux. D´ailleurs notre chancelière est une femme qui nous dirige depuis 2005). Je suis Juriste de formation. J´ai fait mes études de droit de la 1è année jusqu´en licence à Niamey (Niger) et de la maîtrise jusqu´au doctorat en France avec spécialité : droit notarial, droit immobilier, droit de la construction et droit de l´urbanisme, domaines dans lesquels j´ai fait aussi une thèse de doctorat. Professionnellement je suis dans le notariat et chargé aussi de cours.

Depuis septembre 1999, année de mon départ pour l´Europe (exactement 20 ans aujourd´hui), je partage ma vie entre la France et l´Allemagne mais c´est en octobre 1988 que j´ai quitté même le Togo pour le Niger comme toute personne qui a envie de réussir, mais qui n´a pas la chance ou possibilité de le réaliser dans son pays. Pratiquement j´ai passé 10 ans à Niamey. Donc le Niger a joué un grand rôle dans ma réussite d´aujourd´hui. Il était mon tremplin pour l´Europe et je remercie ce pays que j´ai toujours gardé dans mon cœur.

.

Mais en 2018 j´ai pris la décision que je pourrais rentrer au Togo pour contribuer au développement de mon pays si le cas se présentait. Vu que le foncier est le gros problème au Togo avec la double vente des terrains, j´ai envoyé de l´Allemagne ma candidature en 2018 à l´OTR au poste du directeur du cadastre et de la conservation foncière, suite à cette offre de candidatures internes et externes, pour mettre ma connaissance en droit immobilier et foncier français et surtout allemand au service du pays. Ma candidature a été présélectionnée au regard de mon parcours et la qualité de ma candidature et je suis convoqué pour l´entretien (avec les autres présélectionnés qui sont sur place à Lomé) début novembre 2018 mais pour des raisons d´ordre professionnel à Paris dans le notariat, j´ai pris le billet et je suis venu mais reparti le lendemain sans pouvoir participer à cet entretien (interview) dont le début est repoussé d´un jour. Cette qualité de ma candidature qui a été présélectionnée à ce poste a renforcé ma décision et ma conviction que je pourrais servir mon pays autrement car j´ai le talent et les compétences nécessaires.

C´est en cela que j´ai pris la décision de rentrer au Togo au début de cette année afin de remplir les conditions de résidence. Donc je suis revenu à Lomé il y a déjà quelques mois et pour durer.

Alors qu´en janvier 2019 pour une période de 5 ans, j´ai été désigné pour siéger comme assesseur auprès des juges des affaires pénales au Tribunal de Grande Instance de ma ville de Koblenz en Allemagne, j´ai fait la demande au Président du TGI (Tribunal de Grande Instance) de cette ville en Allemagne pour demander que je sois retiré de cette liste des assesseurs et relevé de cette noble et honorifique charge afin que je puisse rentrer au Togo pendant le temps qu´il faut pour me porter candidat à la tête de ce pays en 2020. La demande a été acceptée sur justificatif de billet d´avion et la durée que prendra mon absence en Allemagne. Cette sélection des assesseurs dans le système judiciaire allemand, (il faut le dire), est stricte et rigoureuse car une enquête de moralité et de probité des candidats est obligatoire. J´étais le seul noir sur la liste et rare même en Allemagne de voir un africain assesseur au Tribunal, d´où la fierté de ma personne et la preuve du degré de mon intégration. Si l´Allemagne me fait confiance pour être assesseur au Tribunal, alors il faut dire que je suis vraiment bon. Donc je suis bon aussi pour devenir président du Togo et j´invite mes compatriotes à m´accorder cette qualité d´un homme de rigueur et de confiance pour me mettre au service de mon pays, le Togo.

Je veux seulement servir loyalement mon pays et je vais vous présenter ce que j´aurai à faire pour le pays si mes compatriotes me confient cette lourde responsabilité en 2020.

Pour y parvenir, d´abord je vais proposer le changement carrément du système politique actuel pour le remplacer par un régime parlementaire. Ainsi on ne parlera plus des élections présidentielles au Togo mais seulement des élections législatives.

Avantages du système parlementaire : économie d´argent car au lieu des élections présidentielles et aussi élections des députés, il y aura seulement des élections législatives. En plus, l´obligation pour un parti de travailler ensemble avec un autre parti ou deux partis dans le pays pour former le gouvernement, comme en Allemagne, première puissance économique de l´Europe. Ce pays est toujours ma référence dans toute chose car les Allemands sont très efficaces dans le travail.

Je dois informer ici à propos de ce qui est dit ci-dessus que j´ai envoyé au Président de la république, Faure Gnassingbé en mars 2015, à un mois des élections présidentielles d´avril 2015, un courrier de quatre pages pour lui demander de faire des réformes en lui suggérant humblement comme conseils ce qu´il fallait faire et j´ai joint même au courrier un exemplaire de mon livre que j´ai écrit en 2013 en Allemagne et publié à Paris afin de le mettre à l´aise et l´éloigner des idées de méfiance d´opposant à mon égard, mais ce courrier cordial, respectueux et amical est resté sans suite, pourtant le récépissé de l´accusé de réception m´est revenu en Allemagne, ce qui atteste que le colis est bel et bien arrivé à la présidence. J´ai une copie de ce récépissé encore avec moi et l´exemplaire de ce courrier lui proposant de faire des réformes et changer de système politique. Alors par quels moyens la diaspora peut-elle contribuer au développement du pays si nos idées et vision proposées au parti au pouvoir sont rejetées d´emblée par méfiance ?

Mais ayant la conviction que ce que je propose est bon pour le Togo, j´ai décidé de le présenter au peuple togolais car je trouve ce changement nécessaire pour notre pays et pour son développement.

Le changement de ce régime semi-présidentiel en système parlementaire fait partie de mon programme politique en tant que candidat en 2020.

Avec ce système tel qu´il sera conçu, le parti qui arrive en tête, s´il a la majorité requise pour gouverner, il formera seul le gouvernement et le chef de ce parti deviendra le chancelier ou Premier ministre selon l´appellation qui sera retenue et adoptée dans la nouvelle constitution (mais personnellement je préfère le titre du Chancelier à celui du Premier ministre). Au cas contraire, il formera une coalition par affinité ou sensibilité politique avec un autre parti de son choix qui lui permettra d´atteindre le nombre de députés qu´il faut pour pouvoir gouverner. D´où l´obligation de travailler ensemble avec plusieurs partis dans l´intérêt du pays avec ce système parlementaire dont le Togo a besoin et qui manque jusqu´à présent. Je dois rappeler que dans l´UE, pratiquement tous les États le composant ont le système parlementaire avec à leur tête tantôt le Premier ministre ou le chancelier et à côté un président ou un roi ou reine selon que le pays est une monarchie ou une république et ce dernier ou dernière a un rôle honorifique mais qui joue aussi un rôle non négligeable d´incarnation de la nation. Seule la France fait exception parmi eux avec son système politique de type semi- présidentiel avec président et chef du gouvernement à la tête du pays. Je pointe cette copie conforme du système français comme cause des échecs politiques en Afrique et source des conflits stériles qui retardent le développement et l´harmonie dans notre continent qui ne connaît que des guerres et des tensions politiques entre frères.

Avec ma proposition, le président de la république, lui, sera choisi à l´Assemblée nationale par les députés de tout bord politique qui y siègent. Il va incarner l´unité du pays et assumera la mission honorifique qui lui sera attribuée par la nouvelle constitution de type parlementaire. C´est lui qui promulguera les lois et les ministres à nommer lui seront proposés par le chancelier ou Premier ministre.

Au niveau de la gouvernance du pays en terme de programme politique

L´éducation et la formation dont dépend l´avenir de tout pays seront complètement réformées

L´école primaire sera réformée également

Dès la classe de 6è les élèves seront orientés en fonction de leur potentialité mais en concertation avec des parents, soit vers la voie qui mènera l élève au Lycée, soit la voie qui mènera l´élève dans une école professionnelle et dès qu´il sortira de cette école, il sera automatiquement embauché. La culture allemande en la matière est un exemple irréfutable qui nous servira de modèle dans ce domaine pour lutter contre le chômage de masse des jeunes au Togo qui ont des diplômes mais ne trouvent pas à faire.

Le collège : brisons la barrière de la langue pour donner plus d´opportunité à nos enfants

L´allemand deviendra obligatoire et sera enseigné à partir de la classe de 6è en même temps que l´anglais alors qu´aujourd´hui avec le système actuel, l´allemand est un choix en seconde et encore seulement pour ceux qui font la série A4. Avec ce système actuel, combien de Togolais peuvent comprendre l´allemand et le parler correctement comme l´anglais ou le français alors que c´est une chance énorme de pouvoir faire des études en Allemagne si on comprenait l´allemand. La communication est la clé de réussite. En Europe les langues étrangères sont apprises dès les primaires.

Création d´un lycée allemand dans chaque région où l´allemand sera la langue d´enseignement de primaires jusqu´en terminale. Les étudiants ayant fait l´allemand sont pleins au Togo avec leur diplôme à la maison qui ne sert à rien si ce n´est pas à conduire ZEMIDJAN.

Le bac 1 (ancien probatoire) sera supprimé. Il y aura seulement examen du bac en terminale

Mode de désignation de présidents des universités

Le président de l´université sera élu par ses pairs et étudiants comme on fait pour les doyens de facultés afin que ce dernier puisse se mettre au service de l´institution et défendre les intérêts des étudiants et de ses pairs au cours de son mandat de 2 ans renouvelable une seule fois.

Les collectivités locales : La décentralisation sera plus poussée et les gouverneurs de 5 régions seront élus par les habitants de chaque région comme il est fait pour les maires dans les communes. Il n´y aura plus de préfets au Togo car ces derniers ne défendent pas les intérêts des habitants de leur préfecture mais obéissent aux ordres de celui qui les a nommés, ce qui est normal.

La formation professionnelle en alternance (un jour à l´école et 4 jours en Entreprise par semaine)

Les écoles professionnelles seront créées pour permettre aux élèves de s´orienter très tôt pour ceux qui le souhaitent ou qui sont plutôt obligés de prendre cette voie pour telle ou telle raison.

Si la CEDEAO ne prend pas ses responsabilités pour la création de la monnaie unique, le Togo prendra la sienne. Pour la maîtrise de sa politique monétaire au service de son économie et du développement, un pays a besoin de sa monnaie, ce qui n´est pas le cas depuis au Togo et ailleurs dans la zone UEMOA.

Les jeunes seront au cœur de la préoccupation si ma candidature triomphe en 2020 et les entreprises de transformation et de montage seront mises en place à travers les relations que nous allons renforcer avec l´Allemagne pour son savoir-faire en matière de formation des jeunes et de création des emplois

La construction des voies ferrées modernes sera programmée de Lomé jusqu´à Cinkassé.

L´hôpital Sylvanus Olympio sera modernisé et les appareils manquants seront remplacés car la santé au Togo est très inquiétante et les hôpitaux sont quasiment abandonnés par mauvaise foi et mauvaise volonté. Combien coûte un scanner et le Togo ne peut pas l´acheter ? Soyons sincères et sérieux.

Le malade sera pris en charge pour les premiers soins urgents pour le mettre hors du danger de mort et ceci sera fait gratuitement sans qu´on demande à ceux qui l´ont amené de verser préalablement de l´argent alors que les minutes comptent pour le sauver. D´ailleurs est-il normal que les autorités en Afrique délaissent le secteur de la santé dans leur pays pour aller se faire soigner ailleurs en Europe ?

Et s´il s´agit d´une crise dont eux-mêmes sont victimes et qui nécessite leur prise en charge urgente ? Ne vont-ils pas aussi mourir comme leur peuple, faute d´hôpital moderne ? Alors il faut qu´ils y pensent.

Les médecins auront aussi à choisir leur carrière professionnelle entre le service dans le privé et le public mais pas les deux en même temps car il y a conflit d´intérêts surtout pour les médicaments des hôpitaux publics qui peuvent être détournés par les médecins du public, d´où cette prohibition. En Europe, soit on est médecin du privé ou des hôpitaux publics mais pas les deux en même temps.

Une armée républicaine

Tout laisse à croire que l´armée n´est pas républicaine au Togo. L´armée sera une armée au service du pays et non au service d´un seul homme qui est le président. L´armée doit contribuer à l´unité du pays.

La lutte contre ce fléau sera mise en place avec des sanctions très sévères jusqu´au licenciement et l´emprisonnement partout dans le pays et dans tous les secteurs concernés sans exception.

La démocratie sera exemplaire. Les votes pendant les élections seront transparents et les processus seront irréprochables désormais dans le pays. Nous allons rentrer dans une autre ère de la démocratie. Les droits de manifester des partis politiques et des syndicats professionnels seront préservés et garantis par la constitution. Au Togo d´aujourd´hui on fait de beaux textes mais la réalité est tout autre.

Quel président serai-je pour le Togo si je suis élu en 2020 ?

Si je suis élu, je serai le président de tous les Togolais et vais prôner l´unité togolaise.

Les institutions seront respectées et dotées d´indépendance pour leur bon fonctionnement.

Vous aurez un président, digne, courageux, honnête au service du pays et qui pourra dire non à n´importe quel président d´un pays étranger, (quelle que soit sa puissance ou son influence dans le monde), si c´est nécessaire et qui fera passer d´abord les intérêts du Togo. Je ne serai pas un président qui s´envolera au lendemain des élections en cas de victoire à Paris, pour aller demander onction ou bénédiction à l´Elysée comme il est d´usage en Afrique, ce qui rabaisse la fonction présidentielle en Afrique francophone. Je dirai la vérité en face de n´importe quel président sans complexe pour défendre le Togo et ses intérêts vitaux. Cela relève de la responsabilité d´un président.

Nos frères et sœurs d´UNIR ne seront pas inquiétés pour leur vie s´ils perdent les élections en 2020. Ils seront pardonnés des souffrances qu´ils ont fait endurer les populations, s´ils demandent pardon. Seule la construction ensemble de notre pays sera notre préoccupation et jamais le règlement de compte et la chasse aux sorciers. Nous sommes toutes et tous sœurs et frères. Aimons-nous les uns les autres.

Si c´était le système politique de type parlementaire que le Togo avait adopté, ce qui s´est passé en 2010 entre UFC et UNIR avec des engagements non respectés, ne se serait pas passé, car la menace de sortir du gouvernement va amener l´autre parti politique (UNIR) à respecter ses engagements. Or, avec ce système politique actuel, de type semi-présidentiel, même si un président n´a pas respecté des engagements qu´il a pris envers un autre parti, il ne peut pas démissionner pour cela car il est élu pour la durée de son mandat. Avec le système parlementaire, la menace de dissolution de l´assemblée nationale pour de nouvelles élections législatives, faute de majorité pour gouverner seul, est toujours là. Donc cette peur de perdre son siège à l´Assemblée va amener chaque parti à être correct vis- à- vis de l´autre parti politique avec lequel il gouverne. Voilà les atouts qu´offre le système parlementaire. C´est un outil d´unité et de cohésion sociale pour notre pays. Ne perdrons plus du temps dans les querelles inutiles qui retarde l´avancement de notre pays. L´intérêt général doit à tout moment prévaloir sur tout.