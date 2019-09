Cote d'Ivoire: Hydrocarbures et énergie - La première édition du Prix de l'innovation lancée

La première édition du Prix de l'innovation pour les secteurs des hydrocarbures et de l'énergie a été lancée le lundi 16 septembre, par le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelables, Abdourahmane Cissé.

Le ministre a invité les jeunes, les startups, les inventeurs et les associations à postuler massivement à ce concours. Selon lui, deux prix sont mis en compétition, à savoir le Prix hydrocarbure doté d'une enveloppe de 10 millions de F Cfa pour le lauréat et le Prix énergie, également du même montant avec à la clé un accompagnement du ministère pour une meilleure implémentation des projets retenus.

Ce concours a pour but de favoriser l'émergence des nouvelles générations de chercheurs ou prodiges, en soutenant leurs projets et innovations, dans les secteurs hydrocarbures et énergies en Côte d'Ivoire.

Les lauréats seront connus en décembre, a déclaré Abdourahmane Cissé. C'était lors du séminaire pétrole et énergie organisé par son département ministériel, à Yamoussoukro, les 15 et 16 juillet 2019, qu'il avait décidé d'encourager et aider à l'émergence d'une nouvelle génération de chercheurs ivoiriens dans les secteurs du pétrole et de l'énergie.

Les candidatures sont recevables du 16 septembre au 16 novembre, sur le site web du ministère (www.energie.gouv.ci).