Cameroun: Football Suisse - Les camerounais de cette légion étrangère cartonne

Triplé pour Jean Pierre Nsame et doublé pour Nicolas Moumi Ngamaleu enregistrés le week-end du 14 au 15 septembre 2019 en coupe

Le football en Suisse, le weekend du 14 au 15 septembre 2019 était dédié aux seizièmes de finale de la coupe. A cinq jours de son premier match en Ligue Europa face à Porto, Young Boys n'a fait qu'une bouchée du petit poucet Fc Freienbach. Le champion de Suisse en titre s'est imposé 11-2. Une répétition offensive qui a connu la brillante participation de Jean Pierre Nsame et de Nicolas Moumi Ngamaleu. Le premier a ouvert le festival sur pénalty à la 19e minute avant de trouver le chemin des buts aux 61e et 71e minutes. En première période déjà, Nicolas Moumi Ngamaleu s'offrait un doublé en l'espace de deux minutes (31e et 32e min).

En France, Stéphane Bahoken n'a pas pu éviter la défaite d'Angers devant Lille. L'attaquant camerounais a toutefois réduit le score pour Angers à trois minutes de la fin du temps réglementaire. En Allemagne, Pierre Kunde Malong a affiché plein de volonté lors de la première victoire de la saison (2-1) de Mayence sur le Hertha Berlin. En Espagne, Wilfried Kaptoum (Betis de Séville) et Allan Nyom (Getafe) étaient titulaires lors du nul 1-1 qui a sanctionné l'affrontement entre leurs équipes respectives. Toujours en Liga, Villareal corrige Leganes 3-0 avec Franck Zambo Anguissa titulaire et une passe décisive pour Karl Toko Ekambi entré en jeu à la 76e minute. En Chine, Christian Bassogog a inscrit son cinquième but de la saison en China Super League. C'était le quatrième but du Henan Jianye lors de sa victoire 4-1 sur Heibei China Fortune.

Les Lionnes indomptables se sont également illustrées le week-end écoulé en club. Les semaines se suivent et se ressemblent pour Ajara Nchout Njoya. Face à son ancien club Sandviken, l'attaquante de 26 ans marque le but du 4-3 en faveur de Valerenga à la 70e minute. En Espagne, Michaela Abam est entrée en cours de match lors du match entre Betis Séville et Deportivo la Corogne. L'attaquante à la chevelure blonde a inscrit le troisième but sévillan au bout du temps addtionnel. Une réalisation qui n'a guère évité la défaite 3-4 du Betis à domicile.