Cameroun: Réduction de la pauvreté à la base - Plus de 240 millions de F pour l'Extrême-Nord

«Soutenir l'économie locale pour l'accélération de la croissance » dans le but de réduire la pauvreté à la base. Tel est le slogan qu'utilise le Sous-programme de réduction de la pauvreté à la base (SPRPB), l'un des démembrements du ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat). Lancé depuis 2012, il concerne quatre régions. A savoir, l'Est, l'Adamaoua, le Nord et l'Extrême-Nord. Ce programme est le résultat d'un partenariat entre le gouvernement camerounais et le Programme des Nations unies pour le Développement (Pnud).

C'est une enveloppe de 672 millions de F qui a déjà bénéficié à 6000 personnes au niveau national. Son objectif est d'accroître les revenus des populations par des appuis techniques et crédits, pour le dévéloppement des activités génératrices de revenus telles que l'agriculture, l'élévage, la pêche, la pisciculture, l'apiculture et l'artisanat.

C'est donc pour évaluer l'impact sur le terrain et projecter les perspectives de cet appui aux populations que le directeur national du sous-programme de réduction de la pauvreté à la base au Minepat, Florence Bopda, a fait le déplacement de Maroua, pour l'atelier qu'à présidé, les 12 et 13 septembre dernier, le gouverneur de la région de l'Extrême- Nord, Midjiyawa Bakari. Le but de cette rencontre a souligné Midjiyawa Bakari est d'assurer une synergie entre tous les acteurs pour un réel partage de l'information aussi bien au niveau de l'identification des projets que de leur mise en oeuvre et du suivi.

Après les deux jours de travaux, il se dégage qu'à date, plus de 242,7 millions de F ont été déjà injectés dans le circuit de l'économie locale de la région de l'Extrême-Nord. Au 30 juin 2019, le taux de recouvrement de ces crédits se situe à 77,71% indique le directeur général du Crédit du Sahel, Daniel Kalbassou, même si le recouvrement n'est pas facile à cause des mentalités retrogrades.