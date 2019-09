Sénégal/Congo-Brazzaville: Match amical - Le Sénégal affrontera le Brésil

Les Lions de la Teranga vont se mesurer avec la Seleção, avant de recevoir les Diables rouges du Congo pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Cameroun 2021.

La Seleçao a décidé de se mesurer avec le football africain lors de la prochaine trêve internationale, a-t-on appris. Le Brésil va respectivement affronter, le 10 octobre à Singapour le Sénégal, avant d'en découdre avec le Nigeria, le 13 octobre. Jouer contre le Brésil en amical est un honneur pour le Sénégal qui s'appuiera sans nul doute sur cette rencontre pour mieux préparer ses deux premiers matches des éliminatoires de la CAN en commençant par la réception du Congo, le 11 novembre à Dakar, dans le cadre de la première journée.

La sélection du Brésil voulait jouer contre l'Algérie, championne d'Afrique, mais aucun accord n'a été trouvé avant de valider le choix du Sénégal. Les Lions de la Teranga disposent, en effet, d'un effectif de qualité avec les joueurs qui brillent dans les plus grands championnats européens, dont leur leader technique, Sadio Mané, lequel a déjà marqué quatre buts en cinq journées de la premier league. Dans son club Liverpool, le Sénégalais impressionne d'autres joueurs de la Seleçao, notamment Roberto Firmino et Alisson Bercker.

Les vice-champions d'Afrique avaient aussi séduit pendant la dernière phase finale de la Coupe du monde en Russie, se faisant éliminer au premier tour avec le même nombre de points que le Japon (quatre) mais à la différence des cartons jaunes. Le Sénégal a gagné en galon et en maturité. Il veut donc continuer sur cette lancée, ne négligeant aucun détail dans la course à la qualification surtout que le match contre le Congo sera le premier rendez- vous avec son public après la CAN.

Et les Diables rouges ?

Si le Sénégal pense déjà à sa confrontation contre le Congo, du côté de Brazzaville, c'est toute une interrogation. L'impréparation qui est la principale cause des multiples échecs du onze national n'interpelle encore personne.

A titre d'illustration, cela fait plus d'une année que les dates Fifa passent et se ressemblent pour les Diables rouges. Toujours pas de match au programme. La dernière fois que les Congolais ont joué un match amical international remonte au 25 mars 2018. C'était, d'ailleurs, le dernier de Sébastien Migné sur le blanc des Diables rouges. Le Congo avait battu la Guinée Bissau 2-0, à Paris . Depuis plus rien. L'équipe fanion n'a plus joué ensemble depuis le 24 mars dernier à Harare contre le Zimbabwe, dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires de la CAN Egypte 2019.

La trêve internationale de septembre est passée, le constat est le même. Le Congo n'a livré aucun match avec un adversaire de son choix. La prochaine est programmée en octobre et c'est aux dirigeants de saisir cette chance pour préparer l'équipe, précisément le match contre le Sénégal avant la réception de la Guinée Bissau, le 16 novembre, à Brazzaville. Au cas contraire, et les Congolais connaissent mieux ce qui est devenu leur chanson, les mêmes causes produisent les mêmes effets.