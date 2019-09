Cote d'Ivoire: Prix CNDH des droits de l'homme - L'édition 2019 consacrée à la gouvernance foncière

C'est parti pour l'édition 2019 du prix des droits de l'homme organisé chaque par Conseil national des Droits de l'homme (CNDH).

Cette édition, la quatrième du genre, sera consacrée à la gouvernance foncière avec pour thème : "La gouvernance foncière basée sur les droits de l'homme".

Les dossiers de candidatures sont reçus du 18 septembre au 31 octobre 2019. Ces candidatures peuvent être déposées physiquement au siège, ou envoyées à l'adresse électronique (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) du CNDH.

Justifiant ce choix, Dr Marie-Paule Kodjo, vice-présidente du CNDH, a indiqué qu'il est parti du fait, que le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) est interpellé par de nombreux conflits fonciers qui mettent à mal la cohésion sociale, malgré l'existence d'un cadre juridique et institutionnel.

« Le CNDH souhaite, à travers ce prix, attirer l'attention de tous sur la nécessité de promouvoir une gouvernance foncière, dite responsable, basée sur les droits de l'Homme; une gouvernance qui prend en compte la dignité humaine ; la non-discrimination ; la justice ; l'équité ; une gouvernance foncière responsable et respectueuse de l'égalité des sexes ; et enfin une gouvernance qui repose sur les différents principes des droits de l'homme contenus dans les Directives Volontaires de la FAO que sont la participation, la transparence et la responsabilité », a-t-elle précisé.

Ce prix est destiné aux des personnes physiques et aux organisations de la société civile (Osc) de droit ivoirien.

Il a pour objectif non seulement de soutenir les initiatives et projets de terrain développés par les acteurs des droits de l'Homme; mais aussi de permettre aux Osc d'être plus proches des communautés et/ou des populations à travers des approches innovantes.

C'est un jury de sept membres présidé par le Ministre Gnenema Coulibaly, Magistrat hors hiérarchie, qui planchera sur les différents dossiers de candidature.

Les lauréats de cette édition seront connus à l'occasion des festivités de la journée des droits de l'homme célébré, le 10 décembre chaque année.