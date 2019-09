Afrique: Séminaire sur le financement du commerce - Afreximbank annonce l'ouverture des inscriptions pour la 20e édition

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a annoncé l'ouverture des inscriptions de la 20e édition du séminaire sur le financement du commerce, qui aura lieu à Durban (Afrique du Sud) du 4 au 7 novembre 2019.

Connu auparavant sous le nom de « Séminaire sur le financement du commerce structuré », cet évènement en collaboration avec la province sud-africaine du Kwazulu-Natal. La série vise les institutions financières africaines, les banquiers et les professionnels de la réglementation, les entreprises et les cabinets d'avocats.

Lors du lancement de cette édition au Caire (Egypte), Afreximbank affirme le séminaire 2019 se concentrera sur les questions d'actualité mondiale qui ont un impact sur le commerce et sur les aspects techniques des opérations de financement du commerce, structurant, permettant ainsi aux participants d'identifier correctement les risques dans les opérations de financement du commerce et de structurer le commerce bancables et le commerce offres de financement de la PI différents niveaux de complexité.

Benedict Oramah, Président d'Afreximbank, a déclaré que cet événement était devenu non seulement une plate-forme importante pour les banquiers africains et autres praticiens du financement du commerce, leur permettant de se rencontrer, de réseauter et de partager leurs connaissances, mais apporterait également des avantages substantiels au Kwazulu-Natal. une perspective touristique.

Environ 1 800 professionnels africains du financement du commerce ont pris part à la série de séminaires et d'ateliers depuis son introduction en 1999. Le séminaire et l'atelier de 2018 ont eu lieu à Casablanca, au Maroc, après l'événement de 2017 au Cap-Vert.