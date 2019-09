Congo-Kinshasa: Alex Azar - "Nous étions présents avant le premier cas d'Ebola et nous resteront présents après le dernier cas d'Ebola"

A travers le Centre médiatique régional de l'Afrique, le Département d'Etat des Etats-Unis s'est organisé à répondre aux multiples questions, principalement venant des médias, concernant la réponse des USA face à l'épidémie d'Ebola à l'est de la RD. Congo et ses risques de contamination sur les pays voisins.

Il s'est déroulé le lundi 16 septembre 2019, au Centre culturel américain, un point de presse téléphonique avec le secrétaire à la santé et aux Affaires sociales Alex Azar, à propos de la réaction des Etats-Unis contre la récente épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC et sur son voyage en République Démocratique du Congo, au Rwanda et en Ouganda. Le secrétaire Azar a répondu aux questions des journalistes participants de plusieurs continents.

Ce dernier a laissé entendre que les USA, l'Organisation Mondiale de la Santé, la Banque mondiale et d'autres donateurs majeurs continuent de financer la riposte et sont très focalisés sur l'intégrité et la comptabilité en termes de distribution de tous les fonds pour contribuer à un effort collectif de la réaction contre Ebola.

Tous, a-t-il affirmé, travaillent de manière à s'assurer que les fonds sont utilisés de manière intègre avec l'engagement du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi et son objectif pour améliorer le secteur de la santé de la RDC. Plusieurs ONG et entités soutiennent également la réponse à Ebola.

Faudrait signaler ici que les Etats-Unis, via l'USAID, ont fourni récemment plus de 21 millions de dollars américains en aide humanitaire supplémentaire afin de contribuer à endiguer l'épidémie d'Ebola en cours dans l'Est de la RDC. Cela élève donc le total du financement par l'USAID pour les mesures de réponse au virus à près de 158 millions de dollars depuis le début de l'épidémie en août 2018, y compris pour les activités de préparation régionale dans les pays voisins.

Aussi, Alex Azar a mis l'accent sur le fait que les Etats-Unis sont engagés par rapport à la situation de la RDC, en partenariat avec son gouvernement de manière à soutenir ces efforts à long termes au-delà de l'épidémie d'Ebola.

Engagement des USA

Il a rencontré les leaders de l'épidémie en RDC et il est arrivé à la conclusion selon laquelle "nous étions présents avant le premier cas d'Ebola et nous resteront présents après le dernier cas d'Ebola".

Il rassure également que les procédures de dépistages s'améliorent progressivement dans l'est de la RDC et le Rwanda. Par ailleurs, les USA travaillent pour aider les ministères de la santé de ces deux pays en termes de diagnostic pour les cas suspects et pour les centres de traitement contre l'Ebola.

Il sied de retenir que les Etats-Unis sont le premier pays donateur en réponse à Ebola et disposent d'une équipe d'Intervention en cas de catastrophe composée d'experts sur les crises et la santé venant de l'USAID et des Centres de contrôle et de prévention des maladies au sein du département de la Santé et des services sociaux.

Mettre fin à Ebola nécessite une action concertée et unie de la part de toute la communauté internationale, y compris les Nations Unies, les Etats-Unis et les pays de la région, en partenariat étroit avec le gouvernement de la RDC et les communautés locales.

Les Etats-Unis soutiennent également les actions de préparation régionales en République du Burundi, au Rwanda, au Soudan du Sud et en Ouganda. Le financement annoncé vient compléter les contributions d'autres départements et agences du gouvernement des Etats-Unis ainsi que du secteur privé.

Focus sur Azar

Alex Azar est entré en fonction comme secrétaire à la santé et aux Affaires sociales le 29 janvier 2018. Sa carrière l'a amené à travailler aussi bien dans le secteur public que privé, en tant que juriste et à des postes de direction axés sur les réformes de la couverture santé, la recherche et l'innovation.

De 2001 à 2007, M. Azar a travaillé au service du département de la Santé et des Affaires sociales des Etats-Unis, d'abord comme directeur juridique du département (2001-2005) puis comme sous-secrétaire. Lorsqu'il était sous-secrétaire, M. Azar s'est consacré à l'amélioration du fonctionnement du département. Il a notamment renforcé son degré de préparation et ses capacités de réaction, ainsi que ses activités sur les questions de santé mondiale. Il a également contribué à superviser la mise en œuvre de la Partie D de Medicare, un programme relatif aux médicaments sur ordonnance.