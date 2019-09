Congo-Kinshasa: 4ème édition de la foire agricole de Kinshasa - Bilanga ya betu s'illustre avec ses produits transformés

A l'occasion de la 4ème édition de la foire agricole de Kinshasa, ouverte lundi 16 septembre 2019 dans l'enceinte de l'Académie de beaux arts (ABA) située dans la commune de la Gombe, la coopérative agricole " BILANGA YA BETU " s'est illustrée en occupant un stand dans cette foire.

Elle a profité de cette occasion pour mettre à la disposition de la population kinoise des produits paysans issus de l'agriculture, urbains et agroalimentaires. Cette exposition est une première en cette fête foraine liée à l'exposition des différents produits agricoles, agro-pastoraux et autres produits. Administratrice de cette coopérative, Judith Kur a justifié la raison liée à leur présence dans cette foire qui, cette année, a opté comme leitmotiv le développement d'une agriculture forte et diversifiée pour améliorer le social des congolaises et congolais.

Pour ceux qui ne le savent pas, Bilanga ya betu est une coopérative qui a, depuis sa genèse, comme cheval de bataille, une synergie entre le monde urbain et rural pour une solidarité agricole destinée à sauvegarder, à valoriser le travail des paysans et des petits producteurs, en général, découragés par d'énormes difficultés tant à l'évacuation qu'à l'écoulement des produits. Pour cette énième édition, elle a saisi l'opportunité qui lui a été offerte pour exposer et ainsi vendre des produits paysans, issus de l'agriculture, urbaine et agroalimentaire.

A cet effet, la participation de cette coopérative à ce rendez-vous annuel est une première. «C'est une première fois pour nous de participer et d'exposer dans cette foire. Nous en avions attendu parler de différentes bouches de nos aimables clients et autres. Néanmoins, nous avions un peu de retenue puisqu'on croyait que cela ferait l'objet d'innombrables exigences, tout compte fait, nous voici», a déclaré Judith Kur. La diversité des produits vivriers exposés dans le stand de cette coopérative n'a pas manqué d'être citée. « Pendant cette foire, nous mettrons à la disposition de nos clients des légumes, des fruits et divers autres produits utiles à la consommatio», a-t-elle poursuivi.

Pour rappel, cette association qui est une coopérative agricole urbano-rurale compte à son actif plus d'une réalisation. «Premièrement, Bilanga ya betu est une coopérative, comme son substantif l'indique si bien, est un ensemble de professionnels passionnés d'agriculture et engagés dans la promotion de la production, de la transformation et de la consommation locale. Nous avons des pommes de terre ; récemment des haricots qui d'ailleurs sont exposés. Néanmoins, des projets à venir s'avèrent fort prometteurs», conclut Judith Kur.