Congo-Kinshasa: Forum Elongo 1 - Les participants outillés sur la politique du développement

Du 17 au 18 septembre 2019 a vécu le Forum Elongo 1 dans la salle Food Market à Kinshasa. Ces assisses sont organisées par le réseau Elongo, en collaboration avec l'ONG CMVR/RDC.

Axé essentiellement sur le thème : «Le rôle des ONG dans la politique du développement», ce forum avait pour objectif de renforcer les capacités des membres qui font partie de ce réseau, afin de les équiper suffisamment sur cette matière. Dans son allocution, Gertrude Tshienda Kabamba, initiatrice et présidente du réseau Elongo, s'est réjouit de l'importance que le chef de l'Etat Félix Antoine TSHISEKEDI a accordé au secteur social dans son programme du plan d'action en mettant en place un commissariat général spécialement chargé des personnes vulnérables. A l'issue de ce Forum, les participants ont été certifiés comme consulat en management de projet.

Saluant, au passage, la présence des hauts cadres du gouvernement au cours dudit Forum, elle reste confiante quant à l'accompagnement des instances officielles dans la réalisation de leurs objectifs.

Problématique d'élaboration de projet

Stéphane Mongane, expert en management de projet a axé son intervention sur la problématique d'élaboration de projet. Pour lui, après cette formation, les participants seront capables d'offrir leurs services à certaines ONG internationales, mais aussi d'élaborer des projets qui bénéficieront d'un financement. "Il existe deux natures de projet : le rémunérateur ou le business plan et le non rémunérateur", a-t-il précisé. Pour élaborer un projet rémunérateur, il faut tenir compte des 10 étapes fondamentales. D'abord du contexte et la justification, ensuite faire une brève description du requérant, définir son objectif global et ses objectifs spécifiques, tenir compte de la durée et de la localisation de son projet. Mais aussi savoir qui seront les bénéficiaires et les parties prenantes, l'activité, définir les résultats attendus et les indicateurs des mesures, la pérennisation et l'appropriation doivent être prises en considération. Sans oublier le chronogramme et, enfin, le budget.

Objectifs

Le réseau Elongo a été lancé par l'ONG Centre Missionnaire Ville de Refuge en RDC (CMVR/RDC) et fonctionne sur base de principe de libre affiliation en vue de travailler en synergie. C'est sur base du principe IFF (Informer, Former pour être Financer) que les objectifs de ELONGO seront atteints.

"Les ONG doivent se connaitre et savoir réellement les taches à assumer dans la prise en charge des enfants vulnérables et les actions à mener pour favoriser l'intégration des enfants dans leur familles respectives", rapporte le représentant de la commissaire générale des affaires sociales, genre, famille et personnes vulnérables. Aussi, affirme-t-il que cette dernière félicite sincèrement l'équipe d'organisation pour la thématique choisie et la cible qui nous permettra pour la bonne prise en charge des enfants, des jeunes, des femmes garantissant un meilleur avenir pour notre pays.

Zoom sur Elongo

Somme toute, il sied de préciser que le réseau Elongo poursuit plusieurs objectifs , notamment la réinsertion et la réintégration social des enfants vulnérables , la formation et l'initiation des femmes et les jeunes filles vulnérables aux microréalisations économiques et au programme de lutte contre la pauvreté, mener le plaidoyer en vue de la promotion et de la protection des droits de personnes vulnérables et marginalisées de la société, renforcer les capacités des membres du réseau,...

Cette plateforme regorge à ce jour 108 ONG. Le nombre de membre est donc appelé à augmenter jusqu'à couvrir le territoire national ainsi que tous les domaines d'assistance aux vulnérables. Les secteurs dans lesquels elle intervient sont l'éducation, la santé, l'agriculture, la construction et l'environnement.