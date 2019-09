Ile Maurice: Rapport du PAC - «Les membres ne sont pas motivés» dit Aurore Perraud

Sans l'amendement des Standing Orders et les Rules of the National Assembly pour donner plus de pouvoir au Public Accounts Committee (PAC), les membres ne seront pas motivés. C'est de que la présidente du comité, Aurore Perraud, fait ressortir dans l'introduction du rapport.

Les Standing Orders et les Rules of the National Assembly datent de 1995. Depuis, aucun changement n'a été apporté aux parties qui concernent le PAC. «Cette situation est totalement inacceptable et les recommandations qui ont été faites doivent être sérieusement considérées» écrit la députée du PMSD.

Le fait que les pouvoirs du PAC soient limités démotive les membres. «Le comité déplore que très peu de membres ont assisté aux rencontres régulièrement et seulement cinq ont participé à l'élaboration du rapport» pousuit Aurore Perraud.