Soudan: Communiqué conjoint publié à l'issue de la visite du Président Erythréen au Soudan

communiqué de presse

Khartoum — Le Président de l'Érythrée, Issaias Afeworki, s'est rendu au Soudan avec une délégation de Haut Niveau les 14 et 15 Septembre 2019, au cours de laquelle il a rencontré le Président du Conseil de la Souveraineté de la Transition et le Commandant en Chef des Forces Armées du Soudan, Son Excellence le Lt-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan, et ont discuté des questions politiques et de sécurité présentant un Intérêt Commun.

La visite a été dominée par un Esprit de Fraternité et une Discussion Constructive sur des Questions d'Intérêt Commun exprimant la Volonté des Dirigeants des deux pays de se tourner vers des Horizons Plus Larges dans leur Coopération, Fondée sur les Relations Historiques Etroites entre les Peuples Soudanais et Erythréen.

Le président Issaias Afeworki a exprimé ses Vœux au Gouvernement et au Peuple Soudanais de continuer à Progresser et de Prospérer et de Dépasser avec Succès la Période de Transition.

De son côté, le Lt-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan, Président du Conseil Souverain de Transition, a exprimé sa Satisfaction devant cette Visite Historique ainsi que ses Vœux de Progress et de Prospérité à son Voisin, l'Erythrée, soulignant les Liens Profondément Enracinés entre les deux pays et le Rôle Important à Venir, régionalement et internationalement.

Le Communiqué Conjoint indiquait que, sur la base des Relations Historiques entre les deux pays et de la Poursuite de leurs Relations Fraternelles et Distinguées et de leur Affirmation de Respecter les Principes de Souveraineté Nationale, de Respect Mutuel et d'Intégrité Territoriale des deux pays, la République du Soudan et l'Etat d'Erythrée ont accepté de coopérer dans les domaines suivants:

1. Coopération dans les domaines de la Défense et de l'Armée, y compris les Secteurs Terrestre, Aérien, Maritime, de la Défense, de la Formation et des Services Médicaux.

2. Coopération dans les domaines Economiques, notamment (Commerce, Agriculture, Infrastructures, Industrie, Mines, Elevage et Pêche).