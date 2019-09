Soudan: La France aide le Soudan à revenir à la Communauté Internationale et à l'économie mondiale

Khartoum — - La France a réaffirmé sa position vis-à-vis du Soudan afin d'achever le changement opéré par les Forces de la Liberté et du Changement en soutenant les Organisations de la Société Civile et en travaillant avec le peuple soudanais dans divers domaines culturels, sociaux, éducatifs et de recherche des champs.

Le Chef de la Diplomatie Française, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que son pays suivait de près tous les Développements dans l'Arène Soudanaise qui avaient conduit au Changement, indiquant que le peuple soudanais avait encore du Chemin à Parcourir.

Le Ministre Français, Le Drian, en visite au Centre Culturel Français, a déclaré lors d'une réunion avec les Dirigeants des Forces de la Liberté et du Changement au Centre Culturel Français que la France avait "Admiré" la Nouvelle de la Révolution Pacifique de la Jeunesse au Soudan, qui n'a pas été entraînée dans la Violence les Objectifs de Changement ont été atteints.

Le Ministre Français a exprimé sa Reconnaissance à la Jeunesse et aux Femmes Soudanaises qui ont dirigé le Mouvement et qui ont fait Preuve d'un Courage Rare, et a présenté ses Condoléances aux Dirigeants de la Liberté et du Changement pour les Victimes de la Révolution.

Il a souligné que son arrivée, ainsi que la délégation qui l'accompagnait au Soudan, visaient à ouvrir un Nouveau Chapitre des Relations avec le Soudan, reflétant ainsi la Stabilité des Niveaux Local, Africain et Arabe.

Il a souligné que la France veut aider les Révolutionnaires et le Gouvernement à Construire un Nouveau Soudan afin de Servir de Modèle à l'Afrique et au Monde Arabe.

Le Ministre français des Affaires Etrangères a affirmé aux Dirigeants des Forces de Liberté et de Changement, représentés par les Dr Mohamed Naji Al-Assam, Khaled Omer, Mariam Al-Sadeg, Merfat Hamadal-Neil et Nahid Jabr, que la France est prête à aider le Soudan revient dans la Communauté Economique et Politique Internationale.

Il a indiqué qu'il laissait aux Dirigeants de la Liberté et du Changement le Soin de Déterminer les Zones dans lesquelles la France pourrait apporter un Soutien au Soudan dans les prochaines Semaines, en particulier les Projets de la Société Civile Soudanaise, dirigée par les Forces de la Liberté et le Changement.

Le Ministre Français a déclaré avoir discuté lors de sa rencontre avec les Dirigeants du Gouvernement et du Conseil Souverain des Moyens de Renforcer les Relations entre le Soudan en se concentrant sur les Aspects Culturels, Scientifiques et Archéologiques, soulignant que la réunion au Centre Culturel Français était indication de ce Symbolisme Culturel.