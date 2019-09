Cote d'Ivoire: CAN 2023, nouveau stade Yamoussoukro - 1 million d'heures de travaux pour 205 agents

En marge du conseil de gouvernement du mardi 17 septembre 2019 à Yamoussoukro , Paulin Danho, ministre des sports et des loisirs a effectué une visite sur le chantier de construction du nouveau stade de la capitale, devant accueillir des matchs de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.

Pour le patron du sport ivoirien, il était important quelques mois après le lancement des travaux par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de venir constater sur le terrain l'état d'avancement des travaux sur l'ensemble des infrastructures.

« Je suis venu et j'ai vu un chantier qui est bien en place. Et Je suis convaincu que les délais peuvent être tenus maintenant. Parce que il y'a la célérité, la qualité, la prudence, et que tous les corps de métiers sont en place.

L'assistance du maître d'ouvrage qui est le BNETD nous indique que les choses se passent conformément aux prévisions techniques. Nous n'avons pas de souci, il n'ya pas de péril en la demeure.

Tout se passe bien et tout est en place. Nous souhaitons simplement que les travailleurs continuent avec force et vigueur à maintenir leur calendrier » a-t-il déclaré .

Selon l'exposé fait par Hugo Dessango, directeur de programme de la structure en charge de l'exécution des travaux, à ce jour le terrassement est totalement fini, les travaux sont au niveau des fondations, la fondation de la tribune Ouest où les travaux ont démarré, est à 30% d'avancement, contre 5% fondation au niveau de la tribune Nord-Sud.

Pour ce stade couvert de 20.000 places et les 4 terrains d'entraînement (Lycée scientifique, HP-RESORT, INP-HB sud et centre) le coût global est de 72 millions d'Euro. Le stade comprendra entre autres deux parkings VIP et un héliport.

Au plan technique, il sera soutenu par 250 pieux, il engloutira 25 000m3 de béton ,1300 tonnes d'acier et sur la partie charpente 1440 tonnes d'acier.

Les tâches seront effectuées en 948 000 Heures par 205 personnes avant fin janvier 2021, délai de livraison de l'infrastructure.