Maroc: La performance de la Bourse de Casablanca quasi stable

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 9 au 13 septembre 2019 en légère variation positive, ses deux principaux indices, Masi et Madex, empochant respectivement 0,08% et 0,07%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'est situé à 11.601,68 points, soit 8 points de plus que la semaine précédente ramenant ainsi sa performance annuelle à +2,09%, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, à 9.449,66 points (+6,35 points) et à +2,36% depuis le début de l'année.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a abandonné 0,04 % à 10.334,46 points portant sa performance depuis janvier à +0,62 % et le FTSE Morocco All-Liquid a reculé de 0,07% durant cette semaine à 10.012,86 points ou +2,65% annuel

Concernant l'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", il a dilapidé 0,33% à 909,97 points portant à +0,40% sa performance en 2019, rapporte la MAP.

Sur le plan sectoriel, l'indice "Équipements électroniques et Electriques" a effacé ses pertes de la semaine précédente (-6,12%) pour s'envoler de 8,97%, devant ceux des "Boissons" (3,19%), du Pétrole et Gaz" (2,51%) et "Agroalimentaire" (1,20 %) alors que le secteur "Sylviculture et papier" s'est déprécié de 1,49 %, suivi des indices de "Sociétés de Placement Immobilier " (-1,05%), du "Transport" (-0,31%) et des "Télécommunications" (-0,28%).

La capitalisation boursière s'est chiffrée à plus de 596,307 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s'est élevé à plus de 349,934 millions de dirhams (MDH) dont 279,135 MDH sur le marché central.

Durant cette période, les meilleures performances ont été signées par Nexans Maroc (+8,97% à 133 Dhs), Lesieur Cristal (+6,55% à 179 Dhs), Société des Boissons du Maroc (+3,92% à 2.650 Dhs), IB Maroc.Com (3,68% à 41,99 Dhs) et Saham Assurance (3,57% à 1.450 Dhs).

En revanche, Fenie Brossette (-8,45% à 59,50 Dhs), Réalisations Mécaniques (-5,21% à 200 Dhs), Stokvis Nord Afrique (-4,17% à 11,50 Dhs), Microdata (-4,13% à 330% Dhs) et Alliances (-3,21% à 73,85 Dhs) ont affiché les plus fortes baisses au cours de la semaine.

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Itissalat Al Maghrib (31,8%), HPS (20,14%), Attijariwafa Bank (16,62%) et Total Maroc (8,81%).