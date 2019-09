Maroc: Le Sénégal réitère son soutien à la marocanité du Sahara

Visite au Maroc du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur

Le Sénégal a réitéré, lundi à Rabat, son soutien ferme et constant à la marocanité du Sahara, considérant le Plan d'autonomie présenté par le Royaume comme la seule solution à ce différend régional.

Cette position a été réaffirmée lors d'un point de presse par le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Ba, à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

«Je voudrais réitérer à ce propos le soutien ferme et constant de la République du Sénégal à la marocanité du Sahara. C'est une position que le Sénégal défend depuis longtemps», a déclaré le chef de la diplomatie sénégalaise, réaffirmant l'appui de son pays au rôle des Nations unies pour trouver une solution à cette question.

Nasser Bourita a exprimé, à cette occasion, ses remerciements pour le ministre et la diplomatie sénégalaise qui, a-t-il dit, a «toujours été aux côtés» du Maroc dans son combat pour l'intégrité territoriale, ajoutant que le Royaume restera toujours reconnaissant à ce rôle» fort et actif «de cette position exprimée à chaque fois dans les réunions régionales et internationales.

Les relations entre le Maroc et le Sénégal se démarquent par une «communauté de destin» qui cristallise la réussite d'un modèle de coopération Sud-Sud, a-t-il ajouté.

Les liens «excellents» entre le Maroc et le Sénégal se distinguent par leur caractère «spécial» et ne sont pas seulement marqués par un héritage spirituel et de simples aspects diplomatiques mais par une «communauté de destin «cristallisant la réussite d'un modèle de coopération Sud-Sud et gagnant-gagnant, a tenu à souligner Nasser Bourita .

Il a, en outre, fait observer que ces liens unissant les deux pays sont «indéfectibles», notant que la visite du diplomate sénégalais s'inscrit dans le cadre du raffermissement de ces rapports et de la tradition de consultation politique.

«Les deux peuples se souviennent du discours prononcé par S.M le Roi Mohammed VI depuis Dakar en novembre 2016 à l'occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte», a relevé Nasser Bourita, insistant que le choix de ce lieu n'est pas «anodin» puisque les Marocains se sentent chez eux au Sénégal.

Il a rappelé, dans ce sens, les huit visites que le Souverain avait effectuées au Sénégal, «ce qui représente le plus grand nombre de visites effectuées par S.M le Roi à un pays africain».

Par ailleurs, Nasser Bourita a souligné l'importance de tenir la prochaine session de la Grande commission mixte de coopération (GCMC), considérée comme un mécanisme de coopération bilatérale, à une date et à un lieu qui seront convenus d'un commun accord.

Il s'est également arrêté sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des différents accords conclus entre les deux pays et d'identifier d'autres opportunités de coopération et d'investissement dans divers domaines.

Ces entretiens ont été l'occasion de passer en revue les différentes facettes de coopération entre les deux pays et de faire part d'«une profonde satisfaction» quant aux progrès accomplis en matière de coopération, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture, des transports, de la pêche et de la diplomatie, a conclu Nasser Bourita.