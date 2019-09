Madagascar: Accès à l'emploi - Renforcement de capacités pour plus de cent jeunes de Toliara

Contribuer à la réduction du chômage grâce au renforcement des acquis des jeunes par le biais de mini-ateliers. C'est ce qu'a proposé la Jeune Chambre Internationale (JCI) Toliara le mois dernier, lors d'une session de renforcement de capacités pour les jeunes de la ville de Toliara, dans le cadre de la troisième édition de l'«Atelier d'orientation professionnelle ».

Il s'agit d'un projet annuel de la JCI qui vise à réduire le chômage en renforçant les acquis des jeunes de Toliara en vue d'une meilleure employabilité des jeunes, diplômés ou non. C'est ainsi que des mini-ateliers thématiques sur le monde de l'emploi, notamment le développement personnel, les techniques de rédaction et préparation d'entretiens d'embauche (CV, lettre de motivation, simulation d'entretien d'embauche) étaient menés au bénéfice de ces jeunes, les préparant ainsi au milieu professionnel. Des ateliers facilités par divers partenaires de la JCI Toliara. « Cette troisième édition de l'atelier d'orientation professionnelle est un projet qui nous tient à cœur en tant que jeunes citoyens engagés à Toliara, vu la précarité du marché de l'emploi à Madagascar et en particulier à Toliara.

La forte affluence des jeunes à cet évènement prouve qu'ils veulent être mieux formés pour avoir accès à des emplois décents. Nous y travaillons au jour le jour et cela en sollicitant toutes les forces vives de la communauté », affirme John Wilson Randriamahafaly, président local 2019 de la JCI Toliara. Rappelons que tous les ans, les parties prenantes dans le domaine de l'autonomisation de la jeunesse à Toliara travaillent ensemble dans l'organisation de cet évènement. Pour la troisième édition du mois dernier, plusieurs acteurs des secteurs public et privé ont apporté leur appui dans sa réalisation, notamment la direction régionale de la Jeunesse et des Sports, la direction des groupements de formation professionnelle de la région Atsimo Andrefana, la Chambre de Commerce et d'Industrie Toliara et l'UNFPA.