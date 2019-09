Madagascar: Observatoire Safidy dénonce - Des candidats uniques dans certaines communes

L'observatoire Safidy a procédé, hier, à l'évaluation finale du projet Fanoa. Il s'agit notamment de contribuer à ce que les processus électoraux soient crédibles et aboutissent à des résultats acceptés par tous et de proposer des recommandations pour améliorer l'approche.

Contribuer à asseoir la crédibilité de la société civile auprès des citoyens et de la population malgache puis vis-à-vis des autres composantes de la société. L'objectif spécifique est de renforcer la participation citoyenne et l'accès à l'information aux élections. Par ailleurs, il se dit prêt à participer à l'observation des élections municipales et communales.

Communes enclavées. Toujours à propos de ces prochaines élections, cet observatoire de constater que le choix des électeurs ne serait pas respecté car pour certaines communes, il n'y a qu'un candidat unique. Ce qui n'est pas du tout conforme à la démocratie. Notons que des enquêtes ont été menées dans 7 régions du pays, à savoir SAVA, Boeny, Analamanga, Atsinanana, Amoron'i Mania, Atsimo Andrefana et Androy. Il s'agit, en outre, de 2 types de communes à enquêter, notamment des communes enclavées et des communes accessibles.

Perspectives. L'observatoire Safidy propose des recommandations, entre autres, de renforcer l'accès, la participation, et la prise de responsabilité des femmes et des jeunes, de soutenir la synergie des actions avec les différentes entités engagées dans le processus électoral en développant des perspectives de collaboration, de poursuivre, renforcer et d'améliorer l'engagement et les relations de travail avec les entités gouvernementales (ministères, HHC, Ceni) et de mettre la population à contribution en la boostant par des exemples pratiques et des aspects factuels. Mais l'on se demande si cela va avoir un impact sur le taux de participation des électeurs aux prochaines communales ? Déjà pour les présidentielles et les législatives, ils ont boudé les urnes.