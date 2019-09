Congo-Kinshasa: Yoane Wissa - Le Franco-Congolais, l'atout numéro de Lorient

Lorient, leader de la Ligue 2 après 7 journées, c'est grâce en partie à la forme éblouissante de son attaquant Yoane Wissa. Ce dernier est déjà à 5 buts soit un de moins que toute la saison dernière. Mais, cette métamorphose n'est pas anodine.

En effet, invité de l'émission Maxi Ligue 2 sur beIN Sports, le Franco-Congolais (RDC) pense que la confiance est en partie à l'origine de son efficacité.

« Personnellement, l'année dernière, ce fut un peu plus compliqué pour moi. Là, je suis concentré sur moi-même et cela fait la différence. J'ai la confiance en plus. J'aime bien aider l'équipe comme cela », a-t-il révélé.

Ayant manqué de peu la montée en Ligue 1 la saison dernière, Lorient affiche déjà ses intentions à la reprise. Les Merlus sont leaders avec 16 points et veulent garder cette place. Synonyme d'atteinte de l'objectif de départ. L'ancien joueur d'Angers revient sur le travail fait en amont afin d'avoir un tel résultat.

« La saison est tellement longue. Je nous trouve très costaud, avec un gros recrutement. Des capitaines sont venus. Ils ont l'habitude de cette Ligue 2, et c'est pour cela que l'on semble être plus costaud », a-t-il déclaré. Avant de conclure : « Oui, nous sommes costauds à tous les niveaux. Mais notre propre démon, c'est nous-même. Si on baisse les bras, on ne va pas y arriver ».

Agé de 23 ans, Yoane Wissa d'origine congolaise reste sélectionnable chez les Léopards.