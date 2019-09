Congo-Kinshasa: Ligue des Champions - Dieumerci Ndongala analyse la défaite de Genk face à Salzbourg

La raclée (2-6) de Genk en terre autrichienne contre le Red Bull Salzbourg fait réagir plusieurs joueurs du club belge. Après Ally Mbwana Samatta, c'est au tour du congolais Dieumerci Ndongala. L'ailier est revenu sur cette défaillance collective et a fait une analyse globale de leurs prestations.

« Collectivement, nous avons failli mardi soir, nous n'étions pas assez bons dans les duels et nous avons perdu beaucoup de deuxièmes ballons. Nous n'étions pas assez conquérants. Contre une équipe comme Salzbourg, nous savions que c'est le haut niveau, et nous avons été servis. Nous étions pourtant convaincus que nous pouvions faire quelque chose avant la rencontre. Nous sommes quand même revenus avec de meilleures attentions en deuxième mi-temps mais malheureusement nous avions pris trop de buts en première mi-temps et le match était déjà plié », a-t-il fait savoir à RTL Sport à la fin de la rencontre.

A en croire Dieumerci Ndongala, l'équipe était consciente de la puissance de Salzbourg mais n'a pas su la contrer : « Nous savions que c'était une très bonne équipe, très forte offensivement. Malheureusement, nous n'étions pas prêts. Dès le début de la rencontre, nous prenons un but. Nous avons subi et nous avons pris de but à quasi chacune de leurs occasions. C'est dommage car nous savions que c'était une équipe très offensive et pleine de qualités. Malheureusement nous n'avons pas fait ce qu'il fallait », a-t-il conclu.