Congo-Kinshasa: UEFA LDC - Terrible désillusion pour Dieumerci Ndongala et Genk

Dieumerci Ndongala, Ally Samatta et Genk ont chuté lourdement lors de leur entrée en lice de la Ligue des champions. Les champions de Belgique en titre n'oublieront pas si vite leur première en Ligue des Champions.

Assommés dès les premières minutes du match, les Limbourgeois ont sombré sur la pelouse du Red Bull Salzbourg. Et il faudra en tirer les leçons pour éviter de vivre les mêmes soirées cauchemardesques contre Liverpool et le Napoli.

Ally Samatta a entretenu le vague espoir d'une révolte belge en Autriche, en réduisant le score à 5-2 d'une superbe tête plongeante. Mais lui et le Congolais Dieumerci Ndongala ont surtout assisté au naufrage du Racing.

L'international congolais a délivré une passe décisive sur le premier but et Ally Samatta, l'ancien du TP Mazembe a inscrit le second. La rencontre s'est soldée sur un score qui ne fait plaisir à aucun fan de Genk.

Six buts à deux, une douche froide, terrible désillusion pour Dieumerci Ndongala et ses coéquipiers. Au bout de 45 minutes, les belges étaient déjà au bord de la noyade. Perdus, ils étaient menés par (5-1). En seconde période, chaque équipe a ajouté un but, et (6-2) au final. Une soirée à oublier pour le RC Genk.