Sénégal: Calendrier académique 2019/2020 - La non-transparence décretée

Alors qu'il était clairement indiqué que les objectifs en terme de quantum horaire en 2018 et 2019 étaient respectivement de 1290 heures et de 1331 heures dues - un bond de 41 heures de plus pour les élèves dans les classes et enseignants -, le gouvernement a pris un décret 2019- 1363 pour l'année 2019/2020, sans en définir le quantum horaire.

Un acte en contradiction avec le paradigme de transparence prôné par le ministère de l'Education nationale à travers le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence (Paquet).

A quoi joue le ministère de l'Education nationale ? Alors que les acteurs de la communauté éducative déplorent la non disponibilité et/ou à temps, des documents de référence du secteur éducatif, notamment le rapport national sur la situation de l'éducation de 2017 et 2018 et des annuaires statistiques des mêmes années ou bien même la gestion des ressources financières éducatives, les services de Mamadou Talla s'adonnent à leur exercice favori : la rétention d'informations.

En effet, il n'est mentionné nulle part dans le décret 2019- 1363 relatif aux trimestres et à la durée des congés et vacances dans les établissements scolaires pour l'année 2019/2020, le nombre d'heures que les élèves et enseignants doivent passer en classe.

Une démarche en contradiction avec le paradigme de transparence, loin de permettre aux acteurs d'entamer une entreprise de travail d'analyse du quantum à l'aune des perturbations et performances.

Dans le décret 2019-1363 dont nous avons copie, les acteurs se contenteront de la répartition des trimestres et de la durée des congés et vacances dans les établissements scolaires pour la prochaine rentrée.

Le décret en date du 9 septembre 2019, fait savoir dans son article premier, que l'année scolaire 2019/2020 démarre le jeudi 03 octobre 2019 à 8h et se termine le vendredi 31 juillet 2020 à 12h.

Ainsi, comme tous les ans, le quantum horaire est scindé en trois semestres. La durée du premier semestre est prévue du 03 octobre au samedi 21 décembre 2019 à 12h. Le deuxième semestre débute en janvier, précisément le 02 janvier jusqu'au samedi 21 mars 2020.

Enfin, le troisième et dernier trimestre est calé entre le lundi 06 avril et le vendredi 31 juillet 2020.

L'école sénégalaise pendra les vacances du premier semestre du samedi 21 décembre au jeudi 02 janvier à 8 heures. Les vacances du second semestre sont prises entre le samedi 21 mars 2020 à 12h au lundi 06 avril 2020 à 8 heures.

Pour les établissements de formation professionnelle, il est attendu un arrêté du ministre compétent pour la répartition des congés et vacances scolaires.

L'amélioration de la qualité des apprentissages et l'augmentation des rendements scolaires impliquent, entre autres, le temps d'enseignement apprentissage.

Ainsi, il a été noté un léger mieux de 41 heures entre 2018 et 2019 sur le quantum horaire.

Le gouvernement avait retenu dans le décret 2017-13 44 du 15 juin 2017, 1290 heures pour l'année 2017/2018 et 1331 heures dans le décret 2018-1815 pour l'exercice 2018/2019.