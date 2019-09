Sénégal: MAC de Saint-Louis - Mamadou Saliou Sow offre en exemple la prison de la ville tricentenaire

Le Secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, chargé des Droits humains et de la Bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow, a présidé hier, mardi 17 septembre à Saint-Louis, un Comité régional de développement (CRD) spécial consacré à la gouvernance des ressources minérales.

Il s'agissait d'un atelier régional qui avait pour objectif de faire le point sur les différentes initiatives et reformes en matière de gouvernance des ressources naturelles. Une occasion saisie par le Secrétaire d'État pour aller visiter la Maison d'Arrêt et de Correction (MAC) de Saint-Louis dont il a magnifié la bonne gestion.

Les autres prisons du pays doivent prendre exemple sur la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Saint-Louis, vu la manière dont elle est gérée et entretenue. C'est la conviction du Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Justice, chargé des Droits humains et de la Bonne gouvernance qui a visité, hier mardi, la MAC de la ville tricentenaire.

Mamadou Saliou Sow s'est dit satisfait du travail qui y est fait pour la réinsertion, plus tard, des détenus dans la société.

"Nous sommes venus nous enquérir non seulement des conditions de travail des agents pénitentiaires mais aussi des conditions des prisonniers.

Le Directeur et l'Inspecteur régional de l'Administration pénitentiaire nous ont fait visiter la prison et nous avons vu les initiatives et les différents ouvrages qu'ils ont eu à faire.

Nous avons visité la cuisine où nous avons constaté une alimentation saine. Nous avons aussi visité le quartier des femmes et honnêtement elles y vivent dans de bonnes conditions.

Nous avons également visité l'atelier de confection de l'habillement notamment les tailleurs et nous nous rendons compte qu'un excellent travail y est en train d'être fait, à travers la formation des jeunes pour qu'ils puissent s'insérer plus tard dans la société", a renseigné le Secrétaire d'État.

Mamadou Saliou Sow s'est aussi réjoui de la présence, dans cette prison, d'une classe créée pour les mineurs qui y sont formés par des bénévoles afin qu'à leur sortie, ils puissent s'insérer facilement.

Il s'y ajoute aussi le jardin potager de cette MAC, avec ses multiples variétés de cultures ainsi que le bassin piscicole qui ont été tous visités par le Secrétaire d'État et sa délégation.

"Je suis très satisfait du travail extraordinaire qui est en train d'être fait au sein de cette prison de Saint-Louis", a dit Mamadou Saliou Sow. D'où son invite à ce que les autres prisons du pays puissent prendre exemple de celle de Saint-Louis.

Le ministre a auparavant présidé un atelier régional de d'échanges et de partages sur les questions de gouvernance des ressources minérales.

Le but était de définir ensemble un plan d'actions harmonisées et de réfléchir également sur les mécanismes de concertation à mettre en place au niveau local pour instaurer un dialogue interactif.