Angola: La Biennale de Luanda s'ouvre ce mercredi

Luanda — La Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de la paix a débuté ce mercredi au Centre de conventions de Talatona, à Luanda.

Seize pays africains et autres d'Europe et d'Amérique du sud ont été invités à participer à cet événement, notamment l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Mali, le Nigéria, le Cap vert, la République du Congo, la RDC, la Namibie, l'Afrique du sud, le Brésil et l'Italie.

L'agenda de cinq jours prévoit un festival des cultures qui se tiendra au Musée de l'histoire militaire. Les forums de femme, jeunesse, idées et partenaires attireront à cet effet, l'attention des participants sur le Mémorial Dr António Agostinho Neto.

Il s'agit de plateformes de réflexion sur l'avenir de l'Afrique, avec des approches focalisées sur l'éducation, la science, la culture au service de la culture de paix en Afrique, prévention des conflits et le rôle des médias dans la promotion de la paix.

À cet effet, les Présidents de la Namibie et du Mali, notamment Hage Geingob et Ibrahim Boubacar Keïta, mais également la Directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, et l'ancien international de la Côte d'Ivoire, Didier Drogba, sont déjà présents dans le pays.

Comme c'est un événement tripartite (Angola, Afrique et UNESCO), le pays veut la promotion de l'harmonie et de la fraternité entre les peuples à travers des activités, manifestations culturelles et civiques, et l'intégration des élites africaines.

Outre les manifestations artistiques et culturelles de pays respectifs, la Biennale réunira, dans la capitale angolaise, des représentants gouvernementaux, membres de la société civile, du secteur privé, de la communauté artistique et scientifique, institutions et organisations internationales.

Le concept de la Biennale est assis sur une Alliance de partenaires pour la Culture de la paix en Afrique, en tant que plateformes de mobilisation de ressources et partenaires pour soutenir l'événement, développer les projets et initiatives de grande envergure.

Ce festival vise, entre autres objectifs, exalter les valeurs de paix et de citoyenneté, concrétiser l'alliance des peuples autour de la culture de la paix.

Sous le thème "Construire et préserver la paix: un mouvement multisectoriels", la Biennale de Luanda s'articule autour de trois axes: Forum des partenaires, Forum d'idées/Forum des jeunes/Forum des femmes et un Festival des cultures.