Cote d'Ivoire: Infrastructures sportives - Danho Paulin sur le chantier du stade municipal de Yamoussoukro

Juste après le Conseil de gouvernement, le ministre des Sports, Danho Paulin, a visité les chantiers de construction du nouveau stade municipal de Yamoussoukro, qui devra abriter une partie de la Can 2023 prévue en Côte d'Ivoire.

Selon la présentation faite en salle par Igor Tsangou, directeur de projet Sogea Satom, l'entreprise en charge de l'exécution des travaux, ce sont 205 personnes qui travaillent ardemment sur le chantier, afin de tenir le délai de livraison fixé en janvier 2021.

Igor Tsangou a précisé que les travaux de terrassement sont déjà achevés. Quant aux travaux de fondation, ils se situent autour de 30% de réalisation.

D'un coût total de 72 millions d'euros, ce stade comporte un héliport et quatre terrains d'entraînement. Eu égard au terrain peu propice, 250 pieuvres vont être bâties.

Pour le ministre Danho Paulin, cette visite lui permet de vérifier la conformité du rapport que lui a fait la semaine dernière la directrice générale de l'Office national des sports (Ons).

« Je suis venu et j'ai vu un chantier qui est bien en place. Et je suis convaincu que les délais seront tenus parce qu'il y a la célérité, la qualité et la prudence.

Tous les corps de métier sont en place et le Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd) qui est le maître d'ouvrage délégué qui nous assiste est sur les lieux et confirme que les choses se passent comme prévu », a souligné le ministre des Sports, avant d'ajouter qu'il n'y a pas de péril en la demeure.

Il a encouragé les travailleurs à continuer avec force et vigueur pour maintenir le calendrier.