Angola: Le Gouvernorat de Lunda Norte envoie des biens aux victimes de la sécheresse

Dundo (Angola) — Le Gouvernorat de Lunda Norte a envoyé lundi 200 tonnes de biens divers pour venir en aide aux victimes de la sécheresse dans la province de Cuando Cubango, a appris mercredi l'Angop.

Selon le second commandant provincial du Service de protection civile et des pompiers à Lunda Norte, Felismino Ndumba, il s'agit des biens tels que le haricot, la semoule de maïs, le riz, le sucre, l'huile végétale, le sel, l'eau minérale, des kits d'hygiène et de vêtement usés, entre autres. Il a précisé que sept camions transportaient les produits collectés lors d'une campagne de solidarité menée depuis le mois de mai de cette année dans presque tous les pays pour venir en aide aux victimes de la sécheresse dans le sud de l'Angola. L'officier a salué la participation de la société civile, des organismes ministériels, de défense et de sécurité et des hommes d'affaires à la campagne qui "a démontré la force de l'unité du peuple angolais".

Parmi les provinces de la région Sud, Cunene est confrontée à la sécheresse la plus grave de son histoire, qui a laissé plus de 800 000 familles et plus d'un million de têtes de bétail sur le point de mourir. Au total, 857 443 personnes subissent les effets de la sécheresse et un million cent mille bovins risquent de mourir de faimou de soif. Le manque de pluie nuit à l'agriculture de subsistance. Depuis octobre 2018, les graines n'ont pas germé et la récolte a été compromise. En raison du manque de pluie, problème récurrent dans le sud de l'Angola, 171 488 familles sont confrontées à de graves difficultés dans cette province.