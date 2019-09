Soudan: La session sur le traitement des blessures collectives commence à Al-Fasher

Al-Fasher — L'administration d'urgence du ministère de la Santé et du Développement social de l'Etat du Nord-Darfour a organisé, lundi, en coopération avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), une session de formation dans le domaine du traitement des blessures collectives et ciblant (40) apprenants, y compris les médecins et les infirmières de l'hôpital Al-Fasher et des hôpitaux ruraux.

Le directeur de l'Administration générale de la médecine thérapeutique au ministère de la Santé, Sulaiman Mohamed Sulaiman a affirmé, lors de l'ouverture de l'atelier, l'importance de la session dans la formation des cadres médicaux afin de pouvoir faire face au problème des blessures collectives dans l'Etat.

Le représentant de l'OMS, le Dr. Mohamed Yousif Ahmed a déclaré que la session de formation est considérée comme une session moderne et qu'elle vise à former les cadres médicaux et à renforcer la capacité de surmonter les cas d'urgence causés par des événements collectifs et des catastrophes.

Il a ajouté que la session se poursuivra à cinq jours pour examiner les papiers de travail sur les catastrophes d'urgence et collectives et les modes de traitement.