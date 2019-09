Congo-Brazzaville: Eglise catholique - L'abbé Gervais Protais Yombo installé à Oyo

Le nouveau curé de la paroisse Notre-Dame d'Assomption de la localité a été nommé conformément au décret épiscopal n°64 du 25 juillet 2019, par Mgr Victor Abagna Mossa, évêque d'Owando. Il a été intronisé, le 15 septembre, secondé par l'abbé Patrick Charmel Mave, vicaire.

C'est par un chant du bréviaire que l'évêque d'Owando a commencé sa méditation par cette interrogation : « Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? » A l'occasion de l'intronisation du curé de cette belle église que nous avons bénie, il y a six mois et cinq jours, comment ne pas me souvenir de ce jour-là ?»

Après son installation, l'abbé Gervais Protais Yombo, après avoir remercié l'évêque d'Owando pour le choix porté sur sa personne à la tête de la paroisse Notre-Dame d'Assomption d'Oyo, a indiqué ce vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire revêtait un caractère tout à fait symbolique. Un jour béni, un jour pas comme les autres, a-t-il dit, ajoutant qu'il s'agissait d'un jour de joie et d'action de grâces.

« Aujourd'hui, la paroisse Notre-Dame d'Assomption d'Oyo est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Avec mon installation officielle comme curé, notre paroisse voit la liste de ses pasteurs s'allonger et s'intensifier. A la suite de mon confrère l'abbé Paul Ndzendze Ombissa, ordonné prêtre le même jour que moi, le dimanche 18 juillet 1998 à Owando par Mgr Ernest Kombo d'illustre mémoire, et qui a passé deux ans ici auprès de cette communauté chrétienne, je viens moi aussi comme simple serviteur dans la vigne du Seigneur sur les terres de l'Alima, en pays mbosi », a-t-il déclaré.

Le nouveau promu a eu une pensée pour Mgr Prosper Augouard et tous les missionnaires qui, comme lui, ont eu l'admirable vision d'offrir à ce peuple un lieu de culte pour prier, louer et adorer Dieu. Il a eu aussi une pensée pour tous les missionnaires qui ont œuvré sans relâche pour que l'évangile pénètre les filles et fils d'Oyo.

Enfin, il a eu une pensée pour les missionnaires polonais qui ont considérablement marqué l'histoire de cette paroisse et particulièrement le père Joseph Pistzeck, le tout dernier d'entre eux, connu de tous les habitants d'Oyo et qui repose pour l'éternité dans cette localité. Il a sincèrement et spécialement remercié les familles N'Guesso et Dirat pour leur contribution à l'édification de ce bijou, inauguré le 10 mars dernier, qui fait désormais la fierté de ce diocèse, à l'instar d'autres lieux de culte au Congo.

L'abbé Gervais Protais Yombo a béni le seigneur pour ce don à la dimension du cœur et qui est le fruit de la générosité de ces familles, avant d' inviter la famille chrétienne de prier pour la regrettée Edith Lucie Bongo Ondimba, initiatrice du projet. « Du haut des cieux, elle reste en communion avec nous pour cette œuvre confiée à toutes les générations », a-t-il laissé entendre.

Après la prestation de serment, Mgr Victor Abagna Mossa a invité le nouveau curé à proférer sa foi. La messe a pris fin par la remise de la clé au curé de la paroisse et son installation sur la chaise de commandement.

Qui est l'abbé Gervais Protais Yombo ?

Né le 19 juin 1967 à Makoua, département de la Cuvette, des feus Germain Yombo et Louise Ngolonga, l'abbé Gervais Protais Yombo a fait ses études primaires et secondaires sur place. Ordonné prêtre par Mgr Ernest Kombo, alors évêque d'Owando, le 11 juillet 1998, il a fait ses études philosophiques au Grand séminaire de philosophie Mgr Georges-Firmin-Singha de Kinsoundi, à Brazzaville.

Ses études de théologie se sont poursuivies en Italie et en Autriche. De 2008 à 2014, il a été recteur du Grand séminaire de théologie cardinal Emile-Biayenda de Kinsoundi. En 2014, au terme de ses fonctions de recteur, Mgr Victor Abagna Mossa l'envoie à Toronto, au Canada, pour approfondir ses connaissances auprès de la communauté anglophone, où il a passé près de cinq ans.

Rappelé au pays par son évêque, il est nommé curé de Notre-Dame d'Assomption d'Oyo. C'est cette nouvelle charge qu'il vient officiellement d'inaugurer, depuis le 15 septembre. L'abbé Gervais Protais Yombo est docteur en théologie. Passionné des langues, il parle couramment le français, l'italien, l'allemand, l'anglais et des langues locales, notamment le kituba et le lingala .

Signalons que la première dame du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, a fait don d'une statuette de la vierge Marie à la paroisse.