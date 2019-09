Angola: Plus de 5 000 ouvrages exposés à la foire nationale du livre

Malanje — Plus de cinq mille ouvrages littéraires, scientifiques et académiques, y compris infantile, sont exposées à la Foire nationale du livre, qui se tiendra du 17 au 20 septembre, dans cette ville, à l'initiative de la Bibliothèque Provinciale pour promouvoir la culture de l'écriture et de la lecture.

L'Angop a appris mercredi que cette initiative comptant sur le partenariat de l'ESPS (Ecole supérieure polytechnique de Malanje) et s'inscrivait dans le cadre des célébrations de la Journée du Héros National, célébrée mardi 17 septembre, en l'honneur des réalisations du premier Président angolais, Agostinho Neto, en tant qu'écrivain et grand poète. Selon la directrice de la Bibliothèque provinciale, Ema Massunga, l'événement se tient sous le slogan "Lis et connais le monde qui t'entoure" et se concentre sur la vente de livres et l'expositions d'arts plastiques, ainsi que sur l'entrepreneuriat, avec la participation de 20 exposants des provinces de Malanje et de Luanda.

Elle a expliqué que 15 librairies et Maisons d'édition de Luanda assistaient à cette activité, et que certaines provinces pourraient arriver dans les heures à venir, tandis que d'autres ont désisté de la manifestation en raison de difficultés de transport des livres et des frais de La responsable a souligné que la foire servait également à promouvoir les écrivains, les artistes et les éditeurs propriétaires d'œuvres, mais que, faute de possibilités, elle ne les divulguent ni les vendent, d'où leur importance de compter sur du soutien institutionnel du Gouvernorat de Malanje. Elle a ajouté que les prix des œuvres variaient entre 1 000 et 15 000 kwanzas, les plus compétitives étant celles à caractère scientifique et académique.