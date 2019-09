Angola: Cheikh des EAU est en Angola pour renforcer la coopération

Luanda — Le Cheikh des Emirats Arabes Unis (EAU) Ahmed Dalmook Al Maktoum est arrivé mercredi à Luanda, pour une visite de travail de 48 heures visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

Selon le programme parvenu à l'Angop, aurant son séjour angolais, le cheikh arabe signera deux mémorandums avec le ministère de l'Agriculture.

Le premier accord porte sur la mécanisation agricole et l'autre sur le développement de la "Ferme américaine dans la province de Cuanza Sul" dans la municipalité de Kibala.

Les Émirats arabes unis se sont engagés en juillet dernier à investir environ 2 milliards de dollars américains dans l'installation d'une chaîne de montage de tracteurs en Angola, dans la production d'électricité et de gaz et dans l'agriculture.

Au sortir de l'audience avec le Président de la République, João Lourenço, Cheikh Ahmed Al Maktoum a affirmé à l'occasion que la coopération dans le secteur de la production de gaz permettrait de réduire les coûts de l'électricité et soutiendrait le fonctionnement de l'industrie.

Il a également exprimé l'intérêt de travailler sur des projets de dessalement de l'eau au profit des populations pauvres, ainsi que des programmes permettant de réduire le chômage.

L'Angola et les EAU sont membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ont paraphé, en juin 2015, deux accords, l'un pour la coopération économique et technique et l'autre pour la création de la commission mixte.

Les Emirats arabes unis sont une confédération de monarchies arabes situées dans le golfe Persique et détient la sixième plus grande réserve de pétrole au monde, étant l'une des économies les plus développées du Moyen-Orient.

Le pays possède actuellement la trente-sixième plus grande économie au monde en taux de change du marché. C'est l'un des pays les plus riches du monde par son produit intérieur brut (PIB) et par habitant de 54 607 dollars, selon le FMI.