Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Bann Morisien pe viv dan lanfer... »

Le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam, a effectué un dépôt de gerbes au «samadhi» de sir Seewoosagur Ramgoolam en ce mercredi 18 septembre, le jour de la naissance de son père. Il estime que ce dernier a donné aux Mauriciens leur liberté et leur dignité humaine et qu'il est l'architecte de la justice sociale, de l'Etat providence et de l'Indépendance. C'est pour cette raison qu'il est appelé le «Père de la Nation.»

Toutefois, il estime que depuis le changement de gouvernement, plus rien ne va. «Tou anba lao. Ena bokou madam in mort. Gouverneman pa dir enn mo. Komsi tou normal. Bann Morisiens pe viv dan lanfer. Se pa sa ki nou ti lité pou lindépendans», dit-il.

L'ancien Premier ministre maintient que la liberté des Mauriciens a été accaparée par des clans. Il dénonce aussi la surveillance à outrance et la répression. «C'est pour cette raison que les prochaines élections sont aussi importantes que celles pour l'Indépendance. Ce n'est pas que Navin Ramgoolam doit venir Premier ministre, mais les Mauriciens doivent retrouver leur indépendance et pouvoir respirer et vivre en paix. Le PTr symbolise tout cela. Bientôt, il y aura cette délivrance», affirme-t-il.