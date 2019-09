Afrique: Lisbonne - La Côte d'Ivoire aux assises de l'association européenne du cacao

La 7ème Edition du Forum Européen du Cacao se tient les 17, 18 et 19 Septembre 2019 au Pestana Palace de Lisbonne, au Portugal, sous les auspices de l'Association Européenne du Cacao (ECA), une entité qui se définit comme « la voix de l'industrie européenne du cacao » et regroupe les principales sociétés actives dans le négoce, la transformation, l'entreposage et les activités logistiques associées au cacao en Europe.

L'Association Européenne du Cacao sert également d'intermédiaire entre l'Union Européenne, plus grand importateur mondial de cacao, et les pays qui produisent l'or brun.

Le Forum Européen du Cacao de 2019 représente une plateforme d'échanges à laquelle 300 délégués participeront afin d'examiner des thèmes aussi divers que la sécurité alimentaire et l'élimination de contaminants,l'amélioration de la qualité du cacao, les nouvelles techniques de fermentation, la volatilité des cours du cacao, les questions environnementales, la déforestation et les questions éthiques telles que la lutte contre le travail des enfants.

En sa qualité de premier pays producteur de cacao, la Côte d'Ivoire a été invitée à prendre une part active dans le déroulement de cet événement majeur pour l'économie cacaoyère mondiale.

Elle est représentée par une délégation conduite par Alain-Richard Donwahi, Ministre des Eaux et Forêts et composée de S.E.M. Aly Touré, Représentant Permanent auprès des Organisations Internationales de Produits de Base, Monsieur Yves Brahima Koné, Directeur Général du Conseil du Café-Cacao et de leurs collaborateurs respectifs.

Le Ministre des Eaux et Forêts de la Côte d'Ivoire qui a procédé à l'ouverture officielle du Forum, en compagnie de Monsieur Steven Retzlaff, Président en exercice de l'Association Européenne du Cacao et responsable mondial pour le cacao à Barry Callebaut.

Monsieur Yves Brahima Koné, Directeur Général du Conseil du Café-Cacao, est intervenu lors d'une discussion, sur le mécanisme du prix plancher et le différentiel sur les revenus minimums, en compagnie de son homologue du Ghana Cocoa Board, Monsieur Joseph Boahen Aidoo.