Angola: Inauguration à Luanda de deux Centres de l'AGT

Luanda — Un Centre d'Appui aux Contribuables et un Centre d'Information sur la Taxe, deux services rattachés à l'Administration Générale de Taxe (AGT), ont été inaugurés mercredi à Luanda.

Destinés à servir les citoyens et les entreprises, ces deux Centres appelés en anglais « Contact Center » et « BI Showroom », respectivement, ont vu le jour dans le cadre du Programme de modernisation des services de l'AGT.

Promouvoir l'élargissement de l'assiette fiscale et augmenter la perception des recettes non pétrolières, sont également l'objectif de ces établissements, a précisé dans son mot de circonstance la secrétaire d'Etat aux Finances et Trésor, Vera Daves.

Ces deux centres vont rendre les services plus rapides et plus efficaces, par la simplification des procédures et la réduction des formulaires, a-t-elle dit, soulignant que c'était d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'AGT investissait dans les technologies de l'information.