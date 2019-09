Angola: La ministre de la culture appelle à l'union des africains

Luanda — La ministre de la Culture, Maria da Piedade de Jesus, a souligné mercredi, à Luanda, la nécessité de combiner les efforts et les volontés pour le développement durable du continent africain.

Selon la gouvernante angolaise, qui parlait lors de la cérémonie d'ouverture de la Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de paix, les dirigeants, intellectuels, étudiants et chercheurs, entre autres, devraient renforcer l'interactivité et les actions visant à trouver de meilleurs voies et moyens d'instaurer une paix durable en Afrique.

Maria da Piedade de Jesus a affirmé que la biennale avait pour objectif principal le partage d'expériences et de connaissances, le renforcement de l'unité africaine et la promotion de la diversité culturelle.

La ministre a dit que tous devaient s'engager à promouvoir la culture de paix, cette culture pouvant et devant être un moyen de promouvoir la paix.

L'agenda de cinq (5) jours comprend un festival des cultures qui se tiendra au Musée d'histoire militaire, des forums de femmes, de jeunes, d'idées et de partenaires, qui vont concentrer les participants au Mémorial Dr. Antonio Agostinho Neto.

Ce sont des plates-formes de réflexion sur l'avenir de l'Afrique, avec des approches axées sur l'éducation, la science et la culture au service de la culture de paix en Afrique, la prévention des conflits et le rôle des médias dans la promotion de la paix.

À cet effet, les Présidents namibien et malien, respectivement Hage Geingob et Ibrahim Boubacar Keïta, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, et l'ancien international de la Côte d'Ivoire, Didier Drogba, sont déjà présents dans le pays.

Séjournent également à Luanda dans de la Biennale le président de la Commission de l'Union africaine et du lauréat du prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege.

Avec l'événement tripartite (Angola, Union africaine et UNESCO), le pays souhaite promouvoir l'harmonie et la fraternité entre les peuples par le biais d'activités et de manifestations culturelles et civiques, avec l'intégration des élites africaines.