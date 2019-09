Angola: La Biennale de Luanda est un partage de responsabilité sociale

Luanda — La Biennale de Luanda permettra d'élargir davantage la coopération entre les différents pays participants, notamment en matière de responsabilité sociale dans divers secteurs de carence du pays, a estimé mercredi la présidente du Conseil d'administration de The BridgeGlobal, Leonor Machado.

Interpellée par l'ANGOP, en marge de la cérémonie d'ouverture de l'événement, Machado a dit que cette biennale était une occasion de jeter les jalons, pour améliorer la mobilisation des fonds et des ressources, et pour la mise en place des projets et des initiatives de la culture de paix en Afrique, notamment pour la divulgation de la responsabilité sociale.

Cette activité donnera lieu à la coopération et aux partenariats locaux et étrangers, par la promotion du bien-être économico-social des citoyens et par la consolidation de l'unité et de la cohésion internes, en vue de mieux relever les défis à venir.

Elle a fait savoir que son entreprise était prête à soutenir la réalisation d'autres éditions de la biennale et divers projets que le Ministère angolais de la Culture pourrait organiser, en particulier les actions ayant trait à la responsable sociale, toujours dans le but de contribuer au développement du pays.

La biennale vise à établir une connexion entre les professionnels nationaux et étrangers, outre ceux des arts, afin de mieux partager les potentialités artistiques et culturelles de leurs pays.

L'événement cherche également à identifier les opportunités d'internationalisation des artistes plastiques nationaux et à assurer la valorisation des arts.

The BridgeGlobal assure le parrainage de la première Biennale de Luanda - Forum Panafricain pour la Culture de Paix, à travers un accord signé vendredi (13 septembre 2019) avec le Ministère angolais de la Culture.

La Biennale, qui se tient du 18 au 22 septembre 2019, est une organisation tripartite (Angola, Union Africaine et l'Unesco).

L'événement vise à promouvoir l'harmonie et la fraternité entre les peuples, par la réalisation des projets durables pour le développement des pays.