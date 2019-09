Congo-Brazzaville: Coppa Angelo quarenghi - Les Diables rouges U14 reçoivent les éloges de l'ambassadeur de l'Italie au Congo

Après avoir participé brillament à la treizième édition de la compétition qui s'est déroulée en août, en Italie, les joueurs du centre national de préformation de football ont été reçus le 18 septembre à Brazzaville par l'ambassadeur de ce pays, Stefano De Leo, qui les a encouragés.

Les jeunes congolais ont occupé la septième place du tournoi international qui a regroupé seize équipes dont dix professionnelles. Etant l'unique formation africaine, ce groupe des Diables rouges des moins de 14 ans a dignement représenté le continent puisqu'il a gagné le prix de la révélation ainsi que celui du meilleur joueur de la compétition par le biais de son excellent milieu du terrain. C'est, d'ailleurs, ce qui a poussé Stefano De Leo à organiser une réception officielle à sa résidence, à l'honneur de ces futures stars du football.

« Vous avez donné une image très positive de votre pays en Italie. Vous avez glané les prix de meilleur joueur, de fair-play et de révélation du tournoi. Vous méritez d'être reçus comme des héros à la résidence de l'ambassadeur. C'est un grand événement puisque vous avez non seulement représenté le Congo mais tout le continent. Nous devrons vous accompagner et vous méritez les éloges de la République parce que le gouvernement congolais mise beaucoup sur la jeunesse », a indiqué Stefano De Leo.

Fiers de recevoir les honneurs et les éloges de l'ambassadeur, les jeunes congolais ont promis de faire mieux pourvu que les dirigeants les mettent dans de bonnes conditions de travail. « Nous sommes vraiment contents d'avoir participé à cette compétition qui nous a opposés avec les équipes professionnelles. Nous avons joué sans complexe, devant elles . Nous voulons qu'on nous donne les opportunités de bien apprendre et de découvrir les autres en participant à d'autres tournois internationaux. C'est ce qui fera que nous remportions le mondial et la Coupe d'Afrique des nations, un jour », a assuré Emano Elangui, l'un des joueurs.

Cet optimisme est partagé par Fabrizio Cesana, coordonnateur technique du centre national de préformation de Kintélé, l'organe qui forme ces joueurs. Il pense que si ces enfants continuent d'évoluer ensemble, ils gagneront la Coupe d'Afrique des nations des jeunes d'ici à 2023.

Notons qu'au terme de la réception, l'ambassade de l'Italie a decerné des médailles de reconnaissance à tous les membres de la délégation congolaise. Jacques Gambou, le directeur de cabinet du ministre des Sports et de l'éducation physique, a déploré l'absence de la Fédération congolaise de football à cette cérémonie de réception.