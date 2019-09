Afrique: Ligue des champions - Riyad Mahrez montre la voie à Manchester City

L'Algérien Riyad Mahrez a ouvert le score lors du net succès 3-0 de Manchester City sur le terrain du Shakhtar Donetsk, en Ligue des champions. Idrissa Gueye n'a pas marqué avec le PSG face au Real Madrid mais le Sénégalais a été excellent, ce 18 septembre 2019, durant la première journée de la phase de groupes.

GROUPE A

Club Bruges (Belgique) - Galatasaray (Turquie) 0-0

Le Sénégalais Mbaye Diagne, entré en jeu à la 73e minute pour Bruges, n'a pas réussi à jouer un mauvais tour au club turc au sein duquel il évoluait la saison passée. Ses coéquipiers en Belgique, le Sénégalais Lamine Diatta, les Nigérian David Okereke et Emmanuel Bonaventure Dennis, n'ont pas été plus efficaces face à Galatasaray, en attaque. Même constat avec le Franco-Congolais Loïs Openda, averti quelques minutes (73e) après son apparition sur le terrain en deuxième période. L'Angolais Clinton Mata et l'Ivoirien Simon Déli se sont évertués à contenir les assauts adverses.

Du côté stambouliote, l'Ivoirien Jean Michaël Séri et le Gabonais Mario Lemina (averti à la 56e) ont essayé d'orienter le jeu. L'Algérien Sofiane Feghouli n'est pas parvenu à percer la défense belge. Le Congolais Christian Luyindama s'est appliqué du mieux possible à maîtriser le trio offensif africain brugeois.

Paris Saint-Germain (France) - Real Madrid (Espagne) 3-0

Idrissa Gueye peut légitimement postuler au titre d'homme du match. Face aux Madrilènes, le milieu de terrain a gratté un nombre incalculable de ballons et a été passeur décisif sur le deuxième but parisien, signé Angel Di Maria. Le Camerounais Éric-Maxim Choupo-Moting, chouchou des supporters du PSG, est entré en jeu et a alterné le bon et le moins bon, comme à son habitude.

GROUPE B

Olympiakos Le Pirée (Grèce) - Tottenham (Angleterre) 2-2

La charnière composée par le Portugo-Cap-Verdien Ruben Semedo et le Tunisien Yassine Meriah a souffert face aux assauts de la bande à Harry Kane. Meriah a notamment faite une faute qui a offert un penalty à l'attaquant anglais. En deuxième période, le coach de l'Olympiakos, Pedro Martins, a lancé l'Algérien Yassine Benzia et le Marocain Youssef El Arabi pour tenter de forcer la décision en faveur du Pirée. En vain.

Bayern Munich (Allemagne) - Etoile rouge de Belgrade (Serbie) 3-0

Le Ghanéen Richmond Boakye est entré en jeu à la 70e minute et n'a pu empêcher la déroute du club serbe.

GROUPE C

Dinamo Zagreb (Croatie) - Atalanta Bergame (Italie) 4-0

Le Gambien Musa Barrow est entré sur la pelouse à la 88e minute. Bref, sans la moindre chance de pouvoir sauver une situation désespérée.

Shakhtar Donetsk (Ukraine) - Manchester City (Angleterre) 0-3

Opportuniste et inspiré, Riyad Mahrez a repris de volée un ballon repoussé par le montant droit ukrainien. L'Algérien a ensuite offert le 2-0 à İlkay Gündoğan d'une subtile passe. Le champion d'Afrique est en grande forme.

GROUPE D

Bayer Leverkusen (Allemagne) - Lokomotiv Moscou (Russie) 1-2

Le Nigérian Bryan Idowu est apparu durant les arrêts de jeu et pourra donc dire qu'il a participé à la bonne opération russe en Allemagne.

Atletico Madrid (Espagne) - Juventus Turin (Italie) 2-2

Le Ghanéen Thomas Partey, vaillant face aux Turinois, a dû toutefois quitter la pelouse sur blessure.