Cote d'Ivoire: Des responsables d'un mouvement pro Soro virent au Rhdp - D'autres militants réaffirment leur adhésion à l'ex PAN

communiqué de presse

Dans une déclaration dont nous avons reçu copie, Sekongo Ibrahim le vice coordonnateur du Haut Sassandra de l'Alliance de la nouvelle génération pour Guillaume Kigbafori Soro (ANG-GKS) a réagi suite à l'adhésion au Rhdp du premier responsable de l'alliance Ouattara Olivier. Ci-dessous sa déclaration

« Dans un communiqué publié dans la presse et relayé sur les réseaux sociaux, le lundi 16 septembre 2019, le Président national de l'ANG GKS, Monsieur Ouattara Kissinpena Olivier, a fait connaître son adhésion et celui de ses militants au RHDP et leur soutien, désormais, aux actions du Premier Ministre.

L'ANG GKS du Haut-Sassandra porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'elle ne se reconnait nullement dans ce communiqué et encore moins dans ce ralliement pour lequel elle n'a jamais été consultée.

Par conséquent elle réitère sa fidélité et son indéfectible attachement à l'honorable Guillaume Kigbafori Soro, Président du Comité Politique, ainsi qu'aux idéaux de pardon et de réconciliation vrai qu'il prône à travers tout le pays.

Par ailleurs, elle appelle ses militants et sympathisants à rester sereins et fidèles à leurs convictions et leurs engagements.

Fait à Daloa , le 17 septembre 2019.

Beker Yao