Soudan: Al-Sissi souligne le soutien total de l'Egypte à la sécurité et la stabilité du Soudan

Le Caire — Le président de l'Egypte SE. Abdulfatah Al-Sissi a reçu mercredi au Caire Dr. Abdallah Hamdouk le premier ministre du Soudan en présence d'un bon nombre de ministres des deux parties.

Le porte-parole de la présidence de la république, l'ambassadeur Bassam Radi a déclaré que SE président Al-Sissi a exprimé son appréciation au succès du Soudan à dépasser la phase actuelle importante de son histoire, tout en affirmant le souci de l'Egypte au retour du Soudan à sa position pionnière dans son alentour régional arabe et africain, ainsi que à continuer la coopération et la coordination avec le Soudan dans tous les dossiers d'intérêt commun en vue de réaliser le progrès et la prospérité des deux peoples.

Pour sa part, Dr. Hamdouk a souligne le rapprochement stable populaire et gouvernemental entre l'Egypte et le Soudan, tout en rendant hommage aux efforts réciproques favorables à promouvoir les liens de coopération bilatérale et appréciant le soutiens égyptien sincère bilatéral , régional et international afin de sauvegarder la sureté et stabilité du Soudan sous l'ombre de ce tournant historique qu'il témoigne , le fait qui a contribue au succès du Soudan à dépasser les obstacles de cette phase -là .