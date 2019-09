Soudan: Le Premier ministre rentre dans le pays en provenance de l'Égypte

Khartoum — Le Premier ministre Abdullah Hamdouk a regagné le pays mercredi soir après une visite officielle d'une journée en Égypte, au cours de laquelle il s'est entretenu avec le président égyptien Abdul Fattah Al-Sisi, affirmant que l'Égypte appuyait pleinement la sécurité et la stabilité du Soudan afin de dépasser la phase délicate traversée avec succès.

Le Premier ministre a eu une réunion avec son homologue égyptien d. Mustafa Madbouly s'est attaché à améliorer les perspectives de coopération dans les domaines de l'agriculture et des projets d'interconnexion électrique et à échanger des expériences dans divers domaines, en mettant l'accent sur la poursuite de la coordination et de la coopération en vue de faire progresser les perspectives de coopération dans l'intérêt des deux pays.

La ministre des Affaires étrangères, Mme. Asmaa Mohammed Abdullah a déclaré que la visite était fructueuse et constructive et avait abouti à des résultats positifs qui renforceraient les relations éternelles entre les deux pays et contribueraient à améliorer les perspectives de coopération entre Khartoum et le Caire tout en affirmant l'engagement du Soudan à développer ses relations avec la sœur Egypte pour l'intérêt des deux pays et d'œuvrer pour la mise en place des projets de développement conjoints représentés dans les projets d'interconnexion électrique et de chemins de fer afin de réaliser la prospérité et le progrès des peuples des deux pays.