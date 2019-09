Congo-Kinshasa: Groupe Bazono bat US Panda (2-0) en amical au stade Kibasa Maliba

La Jeunesse Sportive Groupe Bazono de Lubumbashi a battu l'US Panda B52 de Likasi 2-0, mardi, en match amical, au stade Frédéric Kibasa Maliba. Son attaquant camerounais, Léonidas a marqué le premier but à la première mi-temps, et, Modeste Basekala est revenu à la seconde mi-temps pour le deuxième but.

C'est depuis près de deux semaines que Groupe Bazano n'a plus joué un match du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) en cours. Et, son prochain match n'interviendra que le 26 septembre prochain contre le FC Saint Eloi Lupopo. C'est dans ce sens que le comité sportif de Bazano a pensé organiser ce match pour permettre au coach Daouda Lopembe et ses poulains de se mettre en jambes.

Par ailleurs, la direction de communication du club annonce l'intégration du coach Olivier Tshilumba, ancien de Sa Majesté Sanga Balende dans le staff technique aux côtés du coach principal Daouda Lopembe.

Au classement, Groupe Bazano vient à la 5ème position avec 7 points en 5 matches joués.