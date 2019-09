Congo-Kinshasa: Football des jeunes - La LINAFJ publie le calendrier-programme de la saison 2019-2020

La Ligue Nationale de Football des jeunes (LINAFJ), a rendu officiellement public un programme -calendrier ponctué de plusieurs réformes notamment : au niveau des règlements et de la configuration de cette compétition.

Dans ce programme, le secrétariat national de la LINAFJ attend avec impatience, la liste des équipes, six au total, de la catégorie des jeunes de moins de 17 ans, en provenance de toutes les Ententes provinciales au plus tard le 30 septembre 2019. Seules les équipes les mieux classées dans les différents championnats de la saison précédente devront y figurer. Outre ce critérium, elles doivent faire preuve d'un comité sportif responsable exhibant une certaine garantie de viabilité et crédibilité.

Nouvelle configuration de la LINAFJ U17

Ce championnat national des jeunes U17 dans son nouveau Format, aura respectivement trois Phrase. La première phrase se déroulera dans un site donné, à savoir : zone EST qui regroupera les équipes du Maniema, Ex-Province Orientale, Nord Kivu et Sud Kivu. La zone centre-sud avec les équipes du Grand Kasaï et Grand Katanga. Enfin, la zone Ouest, avec celles de la Ville-Province de Kinshasa, Kongo-Central, Grand Bandundu et Grand Equateur.

La première phase se jouera dans les Ligues provinciales respectives entre les équipes qualifiées. Ces rencontres se joueront en aller et retour, et au finish les meilleures équipes représenteront la Ligue à la seconde phase dans les différents sites. La deuxième Phase se jouera également en aller et retour. Seuls les deux meilleurs de chaque site iront à la troisième et dernière phase, d'où sortira enfin le champion.

Le président de la LINAFJ, Zéphyr Kanyinda, sollicite l'implication de toute la communauté sportive pour la réussite de cette édition du championnat national des jeunes.