Maroc: Hausse des nuitées enregistrées à Essaouira

Le nombre des nuitées enregistrées dans les établissements d'hébergement touristique classés de la ville d'Essaouira, a réalisé une hausse de 8% durant les huit premiers mois de l'année 2019, comparativement à la même période de l'année écoulée.

Cette performance correspond à une augmentation de 9% du nombre des arrivées dans la ville durant les 8 premiers mois de l'année en cours, selon les données communiquées par la délégation provinciale du tourisme de la cité des Alizés.

En chiffres, il s'agit de 358.097 nuitées enregistrées entre janvier et août derniers, contre seulement 332.676 nuitées durant la même période de l'année écoulée.

La ville d'Essaouira a enregistré durant les 8 premiers mois de l'année 2019 153.693 arrivées contre 140.816 durant la même période de 2018, précise-t-on de même source.

Ainsi, rapporte la MAP, la plupart des catégories d'établissements touristiques de la ville ont enregistré des hausses en termes de nuitées, avec 11% pour les hôtels 5 étoiles, les résidences hôtelières avec 32%, les hôtels 3 étoiles avec 22%, les maisons d'hôtes avec 2% et une croissance de 5% respectivement pour les hôtels 2 étoiles et 1 étoile, précise-t-on de même source.

Et de poursuivre que la catégorie d'hôtels 5 étoiles et les maisons d'hôtes cumulent à elles seules plus de 60% du total des nuitées enregistrées à Essaouira durant les 8 premiers mois de l'année en cours.

Pour le seul mois d'août dernier, le nombre des nuitées enregistrées dans les hôtels classés de la cité des Alizés a atteint 69.201, soit une hausse de 6% par rapport au même mois de l'année précédente, alors que celui des arrivées s'est chiffré à 25.828, soit une augmentation de 7% en comparaison avec le mois d'août 2018.

L'accroissement des nuitées enregistrées durant le premier semestre de 2019 est attribuable aux bonnes performances enregistrées par les non-résidents, notamment la France avec +16%, l'Allemagne (21%), les USA (15%), le Canada (34%), la Belgique (4%), et l'Espagne (9%) entre autres marchés émetteurs, indique-t-on.

La même source souligne que la ville d'Essaouira occupe la sixième place à l'échelle nationale en termes de durée moyenne de séjour (DMS), avec 2,4 jours, notant que la moyenne la plus élevée est celle du marché belge avec 3,4 jours. Concernant les infrastructures touristiques, la cité des Alizés compte 149 établissements d'hébergement touristique classés, soit une capacité litière totale de 6.000 lits, 28 restaurants classés, 03 agences de voyages, 31 agences de transport touristique (175 véhicules), et 42 accompagnateurs et guides de tourisme.