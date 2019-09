Maroc: Une délégation du Bureau politique rend une visite de gratitude et de reconnaissance à Abdelouahed Radi

Driss Lachguar invite les secrétaires des provinces et des régions à une réunion ce vendredi pour débattre des préparatifs de la commémoration du soixantenaire de l'USFP

Une délégation du Bureau politique présidée par le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a rendu visite mardi à l'ancien Premier secrétaire du parti, Abdelouahed Radi.

Cette visite a constitué un moment convivial au cours duquel la direction actuelle du parti de la Rose a passé en revue les étapes importantes de la vie d'Abdelouahed Radi qui font partie intégrante de l'histoire du parti des Forces populaires.

« C'est en fait une visite de gratitude et de reconnaissance du rôle qu'Abdelouahed Radi a joué en tant que l'un des dirigeants fondateurs de notre parti », a précisé Driss Lachguar.

Il a également mis l'accent sur le rôle que ce dernier avait joué au sein du Mouvement estudiantin et de l'action associative aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Maroc aux côtés d'autres dirigeants du Mouvement national.

Le Premier secrétaire a souligné qu'Abdelouahed Radi leur a enseigné la résistance, la fidélité aux principes et la diplomatie, tout en mettant en exergue son attachement permanent à la légalité, au respect de la loi et à la souplesse dans la gestion.

Il a également rappelé que cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts de la direction du parti pour créer les conditions de la réconciliation et de l'ouverture, soulignant qu'une invitation a été transmise à Abdelouahed Radi pour prendre part aux cérémonies qui seront organisées le 29 octobre prochain à l'occasion de la commémoration du 60ème anniversaire de la création de l'USFP et aux conférences et rencontres régionales qui seront organisées prochainement.

Pour sa part, Abdelouahed Radi a salué la visite de la direction du parti, affirmant qu'il participera auxdites activités.

« Cette occasion m'a fait revenir 60 ans en arrière avec toutes les étapes que nous avons vécues au sein du parti et au Maroc », a-t-il souligné.

Abdelouahed Radi a également affirmé que les discussions étaient cordiales, affirmant qu'elles ont porté sur l'avenir, la nécessité d'associer tous les Ittihadi(e)s à la fête commémorant l'anniversaire de la création du parti et de mettre en place une plateforme politique et un programme pour résoudre les problèmes quotidiens des citoyens.

Le président du Conseil national de l'USFP, Habib El Malki, a, pour sa part, affirmé que ce qui a marqué la personnalité d'Abdelouahed Radi, c'est la fidélité et le respect de la légitimité institutionnelle. « Il a pu par sa longue expérience faire de la réforme structurelle un style, une méthode et un levier de lutte », a-t-il souligné dans une déclaration à nos confères d'Anouar Press.

Il a également mis en valeur la sagesse d'Abdelouahed Radi, sa capacité à concilier les points de vue divergents et à créer le consensus.

Pour sa part, Fatiha Seddas, membre du Bureau politique, a affirmé que l'allocution prononcée par l'ancien Premier secrétaire de l'USFP regorgeait d'enseignements et de leçons pour les futures générations, ajoutant qu'Abdelouahed Radi restera un symbole de sacrifice, de sagesse et d'intelligence politique.

Quant à Saadia Bensahli, membre du Bureau politique, elle a mis en avant le fait que cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la commémoration de l'anniversaire de la création de l'USFP et dans le cadre des rencontres et visites organisées par le Bureau politique aux anciens dirigeants dont Abderrahmane El Youssoufi et Mohammed Elyazhgi.

Elle a également souligné l'importance de cette visite, car elle constitue une occasion pour évaluer la prestation du parti et son rôle dans l'histoire du Maroc en vue de l'instauration de la démocratie et l'Etat de droit. Elle offre aussi l'occasion pour débattre des perspectives d'avenir.

Il convient de préciser que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'appel ittihadi «Ouverture et réconciliation » lancé récemment par Driss Lachguar lors d'une conférence de presse et dans le cadre des préparatifs de l'USFP pour la commémoration du 60ème anniversaire de sa création.

Lors de cette conférence de presse organisée vendredi 6 septembre, Driss Lachguar a souligné: « Il est grand temps que la famille ittihadie s'unisse de nouveau ».

Il a, par ailleurs, mis l'accent sur la nécessité de s'ouvrir sur l'ensemble des compétences et cadres intègres imprégnés des idées progressistes.

Le dirigeant ittihadi a également tenu à rappeler que la conjoncture que traverse actuellement le Maroc appelle à « un renforcement de la crédibilité du travail politique, ainsi qu'à la synergie des compétences partisanes afin de réaliser des objectifs précis en phase avec les attentes du peuple marocain».

Par ailleurs et dans le cadre des préparatifs pour la commémoration de l'anniversaire de la création du parti, la commission préparatoire a tenu lundi une réunion sous la présidence du Premier secrétaire, Driss Lachguar.

Au cours de cette réunion, le Premier secrétaire a mis l'accent sur « la dimension stratégique » de l'appel de réconciliation et d'ouverture qu'il a lancé récemment, tout en affirmant que les préparatifs pour le prochain Congrès du parti commenceront en mars prochain, juste après la fin des festivités et des activités organisées pour commémorer l'anniversaire de la création du parti.

Le dirigeant ittihadi a invité les secrétaires des provinces et des régions à une réunion vendredi prochain pour débattre des préparatifs de la commémoration.