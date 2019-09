Maroc: Université d'été de l'Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme - L'Appel d'Asilah

L'Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme a organisé du 4 au 16 septembre 2019 à Asilah son université d'été placée sous le thème «Pour une jeunesse tolérante soutenant le développement».

Cette université d'été a été l'occasion pour les participants de débattre de plusieurs aspects d'ordre politique, culturel, artistique, sociétal... , ayant trait également au sujet de l'éducation à la démocratie et aux valeurs de tolérance et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.

Cette université a été couronnée par l'Appel d'Asilah qui se décline comme suit :

-Considérer la jeunesse marocaine comme un réel capital susceptible d'édifier un Maroc du possible, tout en garantissant sa stabilité.

-Doter la jeunesse marocaine d'outils de communication efficaces en vue de l'instauration d'une société tolérante qui lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.

-Nécessité de disposer de programmes soutenant la culture de la tolérance, la lutte contre la violence et l'extrémisme, la pluralité et la vie en commun.

-Coordonner avec la société civile pour l'élaboration d'un programme selon une approche éducative et culturelle, soutenant la sécurité sociétale.

-Appeler la jeunesse marocaine à promouvoir la culture de la vie commune, la paix, la tolérance et le dialogue.

-Appeler les instances concernées à œuvrer pour une réelle réforme du système de l'éducation et de l'enseignement, à même d'être au diapason des changements et des développements enregistrés dans le monde.

-Réhabiliter l'école publique marocaine à travers la mise en place de programmes modernes promouvant d'une part les matières scientifiques, les langues vivantes, les technologies modernes comme l'informatique, et d'autre part, la consolidation de la culture de tolérance et de la lutte contre la ségrégation et l'extrémisme.

-Garantir une réelle adhésion des jeunes au développement global du pays via un projet qui répond à leurs attentes et qui fait d'eux le principal acteur dans l'édification sociétale.

-Encourager les jeunes du pays à adhérer, de manière efficiente et positive, au processus d'édification démocratique, de préservation de l'unité territoriale et de renforcement des principes et des valeurs de l'Etat de droit.

-Appeler les différents acteurs et les institutions concernées par la question de la jeunesse à interagir avec les jeunes et à répondre à leurs attentes.

-Elaborer des canaux de communication permanents avec la jeunesse marocaine, respecter son droit d'expression selon les exigences de l'étape et satisfaire son aspiration à travers un programme qui soutient le développement réel du pays.

-Encourager les jeunes à adhérer à la gestion de la chose publique et à l'édification des politiques publiques.

-Faire de la société civile un partenaire stratégique dans l'élaboration et l'exécution des projets et des programmes de développement.

-Accorder l'intérêt qui se doit aux espaces alloués à l'enfance et à la jeunesse, tout en les modernisant afin qu'ils puissent répondre aux aspirations.

-Garantir le droit de divertissement à travers l'instauration d'espaces diversifiés, satisfaisant les attentes des jeunes.

-Garantir les droits économiques, sociaux, culturels et politiques des jeunes conformément aux conventions internationales et lois nationales, à commencer par la Constitution marocaine.

-Encourager les jeunes Marocains à adhérer aux initiatives qui soutiennent la diffusion de la culture de la pluralité, de la différence et de la tolérance, en s'ouvrant sur la jeunesse des autres continents.