Maroc: Le Maroc et le Danemark scellent un nouveau partenariat dans le domaine de la statistique

Signature d'un mémorandum d'entente entre le HCP et Statistics Denmark

Le Haut-Commissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami, et le directeur général de 'Statistics Denmark', Jørgen Elmeskov, ont signé, en présence de l'ambassadeur du Danemark, Nikolaj Harris, le 17 septembre courant au siège du Haut-commissariat au plan (HCP), une convention de partenariat stratégique entre les deux instituions dans le domaine de la statistique.

Dans ce cadre, les deux partenaires conviennent de formaliser leur coopération et de partager leurs expériences pour relever les défis auxquels sont confrontés les instituts nationaux de statistique dans un monde moderne.

Cette nouvelle forme de coopération entre le Maroc et le Danemark sera financée par le ministère des Affaires étrangères du Danemark, au titre de son programme traditionnel de coopération sectorielle et stratégique avec des pays tiers.

A l'ouverture de cette cérémonie, le Haut-Commissaire au plan a commencé par relever que ce partenariat entre le HCP et 'Statistics Denmark' intervient au moment où le Maroc connaît un large débat sur son modèle de développement et se projette sur une nouvelle séquence de son histoire qui devrait être marquée par une consolidation de sa croissance économique, une rénovation de son système éducatif et de formation professionnelle et une restructuration compétitive de ses services de santé, dans une dynamique de réduction progressive des disparités sociales et territoriales.

C'est dans ce cadre que se situe l'engagement par le HCP d'un processus de reengineering global de son modèle de gestion et son option d'une digitalisation progressive de ses activités, avec une priorité accordée, en particulier, au suivi des ODD et à l'accompagnement de la régionalisation avancée, l'une des réformes institutionnelles majeures au Maroc.

Rappelant l'expertise avérée de 'Statistics Denmark' dans le domaine des statistiques officielles et son rôle actif au sein de la communauté statistique internationale, le Haut-Commissaire au plan a mis l'accent sur l'opportunité que ce projet offre aux cadres des deux institutions d'échanger expériences et bonnes pratiques techniques et managériales requises par l'économie numérique et porteuses de nouveaux horizons pour des relations bilatérales plus diversifiées et plus étroites.

De son côté, l'ambassadeur du Danemark a précisé que le Maroc est un partenaire très important pour son pays en souhaitant que ce partenariat renforcera davantage les relations entre les deux pays. Il a soulginé que le Danemark a une expérience avérée dans le domaine des statistiques officielles qui pourrait constituer une source d'inspiration pour le Maroc. Des statistiques fiables et de qualité sont essentielles pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement, y compris les 17 objectifs de développement durable de l'ONU que les deux pays, à l'instar du reste du monde, s'efforcent d'atteindre.

Dans le cadre de ce projet, un grand nombre de statisticiens et d'experts en IT (informatique) du bureau des statistiques du Danemark et du Haut-Commissariat au plan se réuniront pour partager leurs expériences sur les bonnes pratiques en termes d'usage des nouvelles technologies et répondre à la demande croissante d'informations sur tous les aspects de la société.

Jørgen Elmeskov a souligné le rôle crucial joué par les bureaux nationaux des statistiques, ainsi que leur ouverture au partenariat régional et international. Il a indiqué que cette initiative constitue une excellente opportunité pour l'office statistique danois pour participer au développement des initiatives en cours menées par le Haut-Commissariat au plan en ce qui concerne la digitalisation, la qualité des statistiques et la communication des statistiques auprès des utilisateurs.