Congo-Kinshasa: Après la mort de Simaro Lutumba - Didi Kembwarss s'illustre en nouveau poète de la musique congolaise

L'artiste musicien congolais de Paris, Didi KEMBWARSS, annonce la sortie de son nouveau fleuron artistique intitulé «Sentimentalement votre», ce 26 octobre 2019, sur le marché du disque africain.

Cette œuvre musicale est constituée des paroles et textes poétiques avec des messages sains qui méritent l'attention des vrais mélomanes. A la fois chanteur et parolier, KEMBWARSS confirme que son opus sera lancé, premièrement, dans les plateformes de téléchargement de musique sur numérique.

"En terme de sons, je vous assure que l'album est déjà bouclé en studio. Les travaux discographiques se sont déroulés avec succès à Paris. Je suis convaincu que vous allez apprécier le travail dans son ensemble. Car, l'œuvre est composée de chansons taillées sur mesure avec des messages qui cadrent avec nos réalités quotidiennes. « Sentimentalement votre » est un album 100% amour, pas d'insanité. Vraiment une musique bio qui fera énormément plaisir à toutes catégories des publics. Au-delà des mélopées, on y trouvera également des sages phrases sous formes des proverbes qui vont encore édifier et renforcer la culture générale des Congolais», renseigne le Poète Didi Kembwarss.

Très déterminé à frapper fort, l'artiste a mis toutes les batteries en marche afin que « Sentimentalement vôtre » soit accueilli et découvert dans les meilleures conditions auprès des mélomanes de la musique à Kinshasa et à Paris.

Evidemment, il compte vraiment sur ce disque qu'il veut être un sésame pour lui ouvrir les portes du succès et lui faciliter surtout la rencontre avec le public de Kinshasa. Toutefois, la sortie de «Sentimentalement vôtre» sera accompagnée de quelques clips vidéo des chansons contenues dans cette aubade. Ces clips pourront déjà bien sortir pour la diffusion publique avant même la date du 26 octobre. L'objectif de Didi KEMBWARSS est de permettre aux mélomanes de se faire une idée globale sur les belles mélodies qu'il a eu à concocter dans cette aubade.

Artistiquement, ce chanteur a battu un travail de titan dans cet album qui sera certainement apprécié par le public. Car, son œuvre musicale est constituée des chansons lyriques avec des paroles et thèmes d'amour qui méritent d'être écoutée en famille.

Donc, il est très important que les Congolais s'habituent et soutiennent Didi KEMBWARS qui fait une musique intelligente et responsable. Avec ses réflexions verticales, il a une plume très fascinante en matière de composition des chansons que les mélomanes vont découvrir dans le tout prochain jour.

Sur les traces du grand poète et légende Lutumba Simaro, cet artiste parolier-chanteur va surprendre la scène au travers son nouvel album.

Son ambition est de redresser la rumba congolaise qui est actuellement truffée d'obscénités dont la responsabilité incombe aussi à certains chevronnés compositeurs et leaders de la musique actuelle qui ne jouent plus valablement leur rôle dans la société.

Didi Kembwarss assure la relève

KEMBWARS n'a nullement l'intention de bousculer ses collègues musiciens qui ont vécu et ont fait leurs preuves en matière de composition de chansons. Néanmoins, son prochain récital musical sera fascinant et pertinent par rapport aux textes et paroles qui constitueront certainement une interpellation pour beaucoup d'autres musiciens de l'actuelle génération. Particulièrement, Koffi Olomidé et Félix Wazekwa qui tarde à saisir l'opportunité de bien prendre la relève après la mort du doyen Simaro. Or, celui-ci leur a légué un héritage inépuisable en termes d'écriture des chansons pour éduquer la société. Malheureusement, Koffi ou Wazekwa n'arrivent pas à comprendre le rôle qu'ils peuvent bien jouer dans cette société où la jeunesse est en quête de messager ou d'éducateur de masse qui peut bien l'orienter pour son avenir.

Rares sont encore des artistes comme Didi KEMBWARS qui a compris les enjeux et en a fait son défi majeur pour remonter la pente avec l'engagement d'honorer et défendre le nom du Gourou de la poésie musicale congolaise, Lutumba Simaro. Et cela à travers sa plume et ses mélodies lyriques dans l'album « Sentimentalement Votre » qui se veut un récital des poèmes et des messages d'amour. Même s'il ne sera pas totalement au niveau que l'auteur de la chanson « Ebale ya Zaïre», le plus important pour KEMBWARSS est de produire une musique pure, riche en parole, qui tient compte du respect de la société comme l'avait fait Grand poète, Simaro.

Au-delà d'être une œuvre de divertissement, son «Sentimentalement vôtre » est fondamentalement, d'abord, un arsenal des paroles et rythmes lyriques qui raisonnent comme étant un artifice musical de haute facture dont l'objectif est de consoler, instruire et égayer les mélomanes et surtout les cœurs brisés.

Issue d'une inspiration d'un maître penseur, Didier KEMBWARS, cet album constitue une valeur ajoutée dans l'arène musicale congolaise.

Composée d'ingrédients « bio-authentiques », la sauce de l'opus forme une recette agréable et délicieuse grâce à ses textes de chansons adaptées à la réalité de la société actuelle. Déjà, parmi les titres qui composent cette œuvre, on retrouve «Miami Forever», «Malochris», «Séverine Vingt déjà» et «Mon Dieu mon Roi ».

"Sentimentalement Votre" : album ou philosophie d'amour ?

« Sentimentalement votre » est une expression véritable d'amour et un tour des chants romantiques et éclectiques qui vous plongent dans un voyage, à la fois irréel et réel. Evidemment, la force et la particularité de cette œuvre repose dans des phrases poétiques, sensuelles et très séduisantes.

Sur le plan thématique, ce disque révèle d'une identité et d'une sensibilité inouïe d'un auteur-compositeur hors du commun avec des messages réfléchis qui décrivent les réalités d'une société dans laquelle l'homme et la femme sont esclaves d'amour. « L'amour toujours l'amour » ! Voilà le socle de cette nouvelle aubade musicale que votre oreille a besoin et en aura toujours vu l'excellent du travail artistique réalisé par un guerrier disciple du fiesta.

Créativité -Qualité -Valeur. De la forme jusqu'au fond, le travail est très pertinent et fascinant. De l'orchestration en passant par les mélodies jusqu'à la structuration vocale, «Sentimental vôtre » forme une pléthore de déclaration d'amour. "Ce sentiment-là, au moment, où, il se déclare, est réciproque et englobe beaucoup de personnes qui s'y trouvent ou qui rêvent de vivre ça".

Chanteur, parolier et auteur-compositeur chevronné, le Congolais Didier KEMBOLA dit KEMBWARSS vous offre encore une fois une œuvre classe, un cocktail des mélopées lyriques du genre rumba romantique qui méritent de passer dans vos lecteurs. Donc, un merveilleux travail à découvrir. Notre soutien à cette aubade est un témoignage et une marque de sympathie à l'avancement de la carrière de l'Artiste.

"Sentimentalement vôtre : amour toujours amour".