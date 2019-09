Congo-Kinshasa: Un méga meeting pour "la vérité des urnes" - Martin Fayulu est attendu ce dimanche à Makala

L'Ecidé, parti politique membre de la plateforme de Lamuka organise un méga meeting dans la commune de Makala, sur l'avenue Elengesa ce dimanche 22 septembre 2019 à 12h00, sous la férule de Martin Fayulu Madidi.

Il sera question pour lui de passer en revue la situation générale de la RD. Congo, la situation de Lamuka mais, également d'autres questions d'actualités qui constituent aujourd'hui des questions cruciales pour le peuple, et puis discuter et communier avec sa base, a annoncé le Secrétaire national en charge de l'administration et formation idéologique de l'Ecidé et communicateur de Lamuka, M. Adrien Malenga, ce mercredi 18 septembre 2019.

Que faudra-t-il attendre ?

Le Secrétaire national en charge de l'administration et formation idéologique du Parti Ecidé et communicateur de Lamuka, Adrien Malenga, n'a ménagé aucun effort pour éclairer la lanterne de l'opinion sur ce méga meeting à Makala. A l'en croire, celui que sa base appelle "Président élu", va s'exprimer devant la foule sur son combat pour "la vérité des urnes", de la situation actuelle du pays ou encore la situation politique de la RD. Congo, le problème sécuritaire et sanitaire qui sévit au pays.