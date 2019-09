Congo-Brazzaville: Prix Découvertes RFI 2019 - Les deux Congo votent pour Céline Banza

Depuis le 16 septembre, le nom de la jeune chanteuse a été publié dans la sélection des dix finalistes du comité d'écoute du concours de la radio internationale qui invite les mélomanes à exprimer leur choix jusqu'au 16 octobre sur www.prixdecouvertes.com.

Quoi de plus normal que les Congolais, de Brazzaville et Kinshasa réunis, décident de faire bloc et s'activent à voter pour leur candidate unique. Ce n'est pas exagérer, affirment de nombreux Kinois, que de prétendre que Céline Banza représente les deux nations sœurs et amies au Prix Découvertes RFI 2019 vu que la République du Congo n'a pas de finaliste cette fois. Elle a du reste eu l'opportunité de se faire un public, des fans sur la rive droite du fleuve Congo où elle a joué en juin dernier. La jeune chanteuse, il faut le reconnaître, est aussi habile avec la guitare, l'autre instrument dont elle use plutôt bien en plus de sa voix. Un tour à la Halle de la Gombe où elle est à l'affiche ce 21 septembre en première partie du concert de clôture de l'African music forum, organisé d'ailleurs sur les deux rives du fleuve Congo, permettra de s'en convaincre. En effet, cette prestation se révèle une belle occasion pour ceux qui ne la connaissent pas encore de la découvrir.

Notons que Céline Banza est tout de même plutôt bien connue des habitués de l'Institut français de Kinshasa pour y avoir joué bien des fois déjà. Elle s'y est produite notamment à l'occasion du concert de la Francophonie en mars et lors du dernier JazzKif, en juin. Et ce, rappelons-le, dans les deux capitales voisines, Kinshasa et Brazzaville. Pétrie de talent, la jeune musicienne de 22 ans est une artiste indépendante polyvalente. La performance et précisément la vidéo font également partie des autres sphères artistiques où elle s'aventure non sans passion. Difficile donc de passer inaperçue avec pareil bagage et une ambition qui la pousse sans cesse à explorer de nouveaux univers. C'est sur la voie de cette quête quotidienne qu'elle attire l'attention du chorégraphe-danseur de Kisangani, Faustin Linyekula. En 2017, de leur collaboration naît le court-métrage "Tamuzi", dans lequel Céline Banza interprète son propre rôle.

Convaincre aussi le jury

Quoique brève, l'apparition de la jeune musicienne congolaise dans The Voice Afrique Francophone a eu l'avantage de la conforter dans son choix d'opter pour sa passion, la musique. Cette nouvelle énergie la mène à créer le groupe Banza Musik et participe l'an dernier à l'exposition du Goethe Institut « Kinshasa 2050-Les femmes d'abord ! ».

Signalons que le lauréat du Prix Découvertes RFI 2019 sera désigné le 7 novembre. Ce choix ultime sera fait à la suite du vote du jury professionnel qui s'ajoute à celui ces mélomanes. Le convaincre est donc une autre paire de manche. Et ce n'estpas gagné d'avance! Espérons que Céline Banza aura plus de chance qu'Iyenga l'an dernier et Maryse Ngalula en 2012. Les deux dames sont les deux précédentes finalistes de la RDC au concours musical international ouvert aux artistes musiciens de l'Afrique, des Caraïbes et de l'océan Indien.

Par ailleurs, parmi le jury se trouve l'une des grandes stars congolaises, en l'occurrence Fally Ipupa, qui a fait son entrée en 2014 dans ce milieu où se côtoient exclusivement des artistes internationaux. Pour cette édition, il va se joindre à A'Salfo, Charlotte Dipanda, Tiken Jah Fakoly, Josey, Angélique Kidjo, Youssou N'Dour, Oumou Sangaré et Singuila. Outre leurs homologues, aînés pour certains, Céline Banza tout autant que ses concurrents Anycris (Côte d'Ivoire), Bebe Baya (Guinée), les Camerounais Cysoul et Lydol, Nasty Nesta (Bénin), NG Bling (Gabon), Social Mula (Rwanda), Yann'Sine (Maroc) et Zonatan (Île Maurice) devront aussi convaincre les journalistes de RFI, France 24 ainsi que les représentants des organismes partenaires, eux également membres du jury.